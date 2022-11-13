拿玻里聯賽11連勝　南韓中堅因一事要道歉

周六(12日)晚意甲，拿玻里主場以3比2擊敗烏甸尼斯，取得聯賽11連勝，高居榜首之位，但係中堅金玟哉因為1次嚴重失誤，導致拿玻里失第2球，飽食驚風散之下贏波，賽後呢位南韓國腳公開道歉。

拿玻里今仗開局相當唔錯，15分鐘就由域陀奧森漢頂入打開紀錄，跟住靠1次反擊，施連斯基射成2比0。換邊後冇耐，已貢獻1次助攻嘅艾利夫艾馬斯個人表演射入，為拿玻里領先至3球。

之後艾利夫艾馬斯、域陀奧森漢各有1次勁射，僅被烏甸尼斯門將馬高施維斯查撲出。比賽末段，拿玻里球員開始鬆懈，79分鐘被烏甸尼斯前鋒尼斯托羅夫斯基射入，僅過3分鐘，金玟哉喺後場被對手拿沙沙馬迪錫搶走腳下球，長驅直進射入。

拿玻里由原本贏緊3球，突然變成僅領先3比2，一時方寸大亂，好彩最後都保住勝果。

賽後金玟哉為失誤道歉：「我想向隊友及球迷道歉，係佢哋幫助球隊取勝，失誤會令我變得更強大，未來更好地幫助球隊。」呢位25歲後衞有份入選南韓大軍名單參加今屆世界盃，希望佢吸取教訓之後，唔好重蹈覆轍啦。