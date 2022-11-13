米蘭雙雄分途出擊　大細有路捉

意甲「米蘭雙雄」分途出擊，上季冠軍AC米蘭正在力追榜首拿玻里，1分都不能少，今仗主場對費倫天拿勢必搏盡爭勝。A米射手基奧特停賽後復出，攻力有保證，但防線不穩有一定隱憂，考慮到A米近5場聯賽主場有4次總入球開3球或以上，博中位數2.5球嘅入球大。(Now 638周一凌晨1時直播)

AC米蘭攻強守弱問題嚴重，中前場猛將如雲，基奧特、拉菲爾利亞奧、巴謙戴亞斯都係獨當一面嘅進攻好手，攻力毋庸置疑，單計近3場聯賽主場已合共轟入8球。不過A米防線多甩漏，近10場聯賽只有兩場保持清白之身，今仗壓前搶攻，隨時會被對手反擊得手。

事實上，費倫天拿狀態不俗，各項賽事取得5連勝，即使近5場作客亦贏咗4場，合共轟入11球，遇上A米嘅脆弱防線，絕對有機會入波，無懼同對手鬥攻。既然雙方踢法進取，最好揀入球大。

阿特蘭大國米捱細界

另一場阿特蘭大主場對國際米蘭，阿特蘭大表現走下坡，近4仗輸3場，包括榜首大戰不敵拿玻里，早前對另一支前列球隊拉素，亦以0比2敗陣，錄得主場2連敗。

國米亦唔好得去邊，今季聯賽不敵拉素、羅馬、AC米蘭及祖雲達斯，加上近6場聯賽作客輸4仗，預料今場難以擊敗阿特蘭大。睇番雙方近7次對賽，有6次總入球開2球或以下，寧願捧中位數2.5球嘅入球細。(Now 638周日晚7時30分直播)

直播表

周日7:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 國際米蘭

Now 638

周日8:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 歐塞爾

Now 639

周日8:30pm 英冠 般尼 Vs 布力般流浪

有線601、661台

周日8:30pm 德乙 達斯泰特 Vs 格雷特霍夫

on.cc東網

周日10:00pm 英超 白禮頓 Vs 阿士東維拉

Now 621

周日10:00pm 意甲 羅馬 Vs 拖連奴

Now 638

周日10:00pm 法甲 里爾 Vs 昂熱

Now 639

周一0:05am 法甲 斯特拉斯堡 Vs 羅連安特

Now 639

周一0:30am 英超 富咸 Vs 曼聯

Now 621、611

周一0:30am 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 莫斯科中央陸軍

有線601、661台

周一1:00am 意甲 AC米蘭 Vs 費倫天拿

Now 638

周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 拉素

Now 638

周一3:45am 法甲 摩納哥 Vs 馬賽

Now 639