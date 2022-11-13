港超聯　港會主場首演惡鬥理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場，港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰理文。港會為保聯賽不敗之身，今場強陣出擊，門將費查、右閘積施利及中場温俊復任正選，今季首次擔正的福保羅，則與里奧、莊馬仕在前線攻堅。至於理文今場有徐宏傑刑滿復出，與余煒廉扼守中路，基華尼頓、艾華頓及加維蘭組成前線三叉戟。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會正選：

1 費查 [GK]

4 杜國樑

16 温俊

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

26 里奧

28 莊馬仕

30 福保羅

32 峇夏比

88 菲杜化 [C]

理文正選：

88 [GK] 袁皓俊

2 [C] 列斯奧

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8艾華頓

16顏樂楓

22 加維蘭

23 黃威

33 迪高

91 基華尼頓

港會後備：

21 馮朗軒 [GK]

6 亞當貝利

7 羅賓士高

8 喜比特

11 中村俊輔

12 周子謙

17 汪雙財

22 禾利朗拿

24 道帕馬

25 基奧

27 莫漢睿

31 余毅行

理文後備：

1 [GK] 高俊

28 [GK] 陳嘉豪

92 [GK] 鄧梓朗

7 李康廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12羅焯熙

14 荷西安祖

17 張憙延

18 許可臻

24 鄭進泓

44中村祐人

周日(13日)「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，有港會今季首次地頭出擊，於香港足球會足球場迎戰理文。港會要保持聯賽不敗金身，今場誓要充分發揮主場優勢，且看一班理文中、前場進攻好手，能否克服作客種種不利因素，合演一場精彩的港超聯前列大戰。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會上場「菁英盃」戰至最後一刻，才僅敗予冠忠南區，主教練東尼咸美頓（Tony）認為全隊發揮理想，又特別點名年僅16歲、初次上陣的周子謙表現出色。本季港超首次於香港足球會足球場舉行，Tony對主場出擊感興奮，但預計球隊勢必遇上重重難關：「理文係香港其中一支最強嘅球隊，所以我哋今場會面對好大困難，但球員會欣然面對挑戰。」

球隊前鋒里奧對球隊開季以來的成績感到驕傲，強調他們仍要繼續努力，嘗試取得進步。談到球隊將對上理文，里奧謂對方球員質素及經驗兼備，必須要努力應戰：「同理文嘅比賽總係好難踢，因為佢哋嘅球員能力出眾，經驗豐富，唔少球員都合作好耐。所以我哋要一齊努力，喺比賽入面保持專注。」里奧又盼望球隊能夠冷靜把握機會，力爭好成績。

早前於聯賽勇挫傑志的理文，上場於「菁英盃」不敵冠忠南區，主教練陳曉明相信失利對球隊士氣影響不大。今場病愈復出的「曉明Sir」，會帶領球隊今季首次面對港會，他承認比賽場地會是球隊要應付的一大考驗：「港會主場係咁多個球場中最細，仿真草場亦都偏硬，點樣可以克服場地上嘅限制，係呢場波嘅關鍵。」軍情方面，馮慶燁因傷繼續倦勤，好消息是今場有徐宏傑刑滿復出。

早前傷愈復出的西班牙中堅荷西安祖，近兩仗都有份為「黃黑軍團」披甲，他表示自己正逐漸重拾比賽感覺：「我嘅表現仲有唔少改善空間，包括比賽狀態、球感同埋與隊友嘅默契。」他強調理文要盡力避免失分，並透露已對港會的高空攻勢有所準備，對於今場取勝關鍵，他認為在於球隊能否將控球優勢發揮到極致，以牽制對手靠反擊偷襲。