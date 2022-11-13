【有片】愛華頓慘敗　大將遭球迷羞辱

去片睇愛華頓球迷怒掟波衫

周六(12日)晚英超，愛華頓作客以0比3不敵般尼茅夫，近7場聯賽輸5場，賽後大批隨隊出征嘅愛華頓球迷非常不滿「拖肥糖」表現，鼓譟辱罵球員，愛華頓中場伊禾比上前安撫，送上球衣，但被球迷掟番轉頭，認真尷尬。

今場護級大戰，般尼茅夫演出遠勝一籌，由達華尼亞、基化摩亞、查頓安東尼各入1球，繼上仗英聯盃大勝愛華頓4比1之後，今仗英超再贈對方3蛋。愛華頓輸波之後，跌至第17位，僅領先排尾三嘅諾定咸森林1分，降班威脅愈來愈大。

賽後愛華頓球迷起哄爆粗怒罵，幾位「拖肥糖」球員上前安撫，伊禾比更加送上球衣，但被人掟番轉頭，需要迪馬雷格雷幫手執番件球衣，場面非常尷尬。

不過，亦有愛華頓球員火上加油，包括門將比克福特上前同球迷理論，幾乎發生衝突，需要保安介入，加上領隊林柏特拉走球員，先至平息事件。

林柏特喺記者會上表示理解球迷感受：「球迷有權失望，畢竟一星期兩次來到呢個球場，睇到球隊表現差劣，我哋需要理解佢哋，佢哋可以表達意見，而且講得幾啱，有時候必須面對自己表現差嘅事實。」愛華頓上季驚險護級成功，林柏特保住帥位，恐怕今季未必再咁好彩。