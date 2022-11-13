港超聯　東方力爭6連勝？問過標準流浪先！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場，東方於旺角大球場迎戰標準流浪。主隊的黃梓浩今場第100次為球隊上陣，高素巴耶夫與馬高斯鎮守中路，孫銘謙及巴杜姆，與加盟以來表現出色的蔡立靖組成前線三叉戟。標準流浪方面，盧兆崎續任正選，「宜嘉就做」組合雙雙出擊，配合前線的簡古爾，祖連奴及劉智樂爭取入球。（港台電視32及on.cc東網周日晚6時直播）

東方正選：

1 葉鴻輝［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

10 蔡立靖

16 梁振邦 ［C］

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

19 姚浩明

33 法蘭度

55 基藍馬

77 簡古爾

89 賈思浩

90 祖連奴

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

5 朱康銘

11 黃皓雋

13 朱偉鈞

24 黃偉駿

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

標準流浪後備：

11 梁興傑 [GK]

2 楊學敏

9 林學曦

14 余在言

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 陳曜燃

22 陳耀祖

23 謝偉俊

25 馬文政

29 呂卓芹

94 韋健豪

周日(13日)「中銀人壽香港超級聯賽」尾場於旺角大球場上演，由東方主場迎戰標準流浪。東方各項賽事5連勝士氣高昂，面對三線實力平均、矢志力爭打開聯賽勝利之門的流浪，相信會合演一場精彩對決。（港台電視32及on.cc東網周日晚6時直播）

東方自10月初「菁英盃」不敵傑志後，極速反彈豪取5連勝，包括上場於「菁英盃」擊敗晉峰。聯賽至今保持不敗的東方，11月下旬要先後硬撼理文和傑志，大戰接踵而來，惟主教練盧比度（Chino）強調會先專注眼前挑戰：「我哋唔會諗得太遠，只會專心應付呢場波，流浪同我哋係同級對手，佢哋雖然未攞到好多分，但實力不容忽視。」

黃梓浩今場有望第100次為東方披甲，球會賽前特別為此準備了一系列紀念品供球迷選購，Chino不忘對這位球隊主力的付出表示肯定：「『黃梓』喺東方效力咁多年，一直都係好勤力、對球隊非常重要嘅球員。」「黃梓」就對能夠達成這個里程碑感開心：「自己喺呢度成長，好感恩可以幫東方踢到咁多場比賽；自己每次落場都會盡力取勝，今場對住流浪既然係一個好日子，更加希望可以贏埋佢。」

標準流浪上場不敵傑志，暫時聯賽仍未開齋，但技術顧問米路整體滿意球隊發揮，希望球員繼續保持信心。東方近況出色，米路直言今場屬於重大考驗：「對手士氣一定好好，加上有好多出色嘅外援，同踢港隊嘅本地球員，我哋要保持集中同展示決心。」陣容上林衍廷因早前對港會作出兇暴行為，被足總紀律委員會「秋後算帳」，判罰停賽兩場，今場只能作壁上觀。

主力盧均宜今季由防中踢回擅長的右閘位置，但他對自身表現並不滿意，希望除了防守外，亦可加強球隊側翼進攻能力。流浪季初表現失色，「均宜」承認球隊屬低潮期，今場對東方要先做好防守，藉此重拾信心：「對手活力唔錯，前場速度好快，尤其孫銘謙近況好弗，要留意佢哋反擊，目標保持不失，之後再等機會爭取入波。」