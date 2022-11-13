馬迪爾全面復甦　曼聯乘勇劫富搶分

喺英聯盃殺入16強嘅曼聯，乘勇返回聯賽搶分，作客富咸不勝無歸！富咸今季「遇強即屈」，鬥前4球隊全部輸晒，曼聯要爭歐聯入場券，當然唔想失威，佢哋近4次鬥富咸獲3勝1和，客W有1.65倍玩得過。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

表現復甦嘅曼聯，上輪聯賽鬥維拉大意失3分，不過佢哋好快就已經復仇成功，上周中英聯盃第3圈成功以4比2贏波，養傷一段時間嘅安東尼馬迪爾更加搵到入波。紅魔鬼各項賽事近11場8勝2和，僅輸1場。

領隊坦哈格已經搵到管理球隊最佳方法，佢不時轉換陣容，畀唔同球員上陣，除咗防止球員因冬季世盃搞到賽程緊密而過分勞累，亦激起球員鬥心，一上場就博表現爭取正選，據報今場後防會用哈利馬古尼夥拍利辛度馬天尼斯，前鋒線就會續用安東尼馬迪爾。

富咸對前列球隊全敗

富咸今季表現其實算唔錯，喺葡萄牙領隊馬高施華帶領下，依家僅落後少踢一場嘅曼聯4分排第9，係3支升班球隊成績最好一隊，可惜佢哋今季「遇強即屈」，對現時前4球隊阿仙奴、曼城、紐卡素及熱刺全敗，好似上周鬥曼城，以為可以1比1完場，最終都要畀艾寧夏蘭特補時入波搞掂，隊波條命生成畀強隊恰。

今場富咸塞爾維亞射手阿歷山大米祖域因傷倦勤，仲有後防大將堅尼迪迪同夏里遜列特缺陣，即使喺卡雲小屋球隊出擊都難睇好。加上曼聯對富咸往績佔優，近4次交手獲3勝1和，曼聯今場贏波，就可以繼續緊貼前4，喺世盃前穩守靚位，等聖誕新年快車發力，3分志在必得。