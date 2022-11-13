Monster及康仁維肝贏得3x3世巡賽港區代表資格

「FIBA 3x3世界巡迴賽」香港代表資格賽今日（13日）決出兩支脫穎而出隊伍，擁多名甲一球員壓陣的Monster及康仁維肝藉躋身決賽而獲得世巡賽參賽席位，而港區冠軍最終由Monster奪得。

由司徒偉傑、劉子禮、楊文綱及林俊達組成的Monster，於準決賽險勝康仁福建，決賽與蘇柏軒、黃子謙、廖健鋒及蔡龍德組成的康仁維肝爭冠。比賽餘兩分半鐘時雙方19平手，Monster由楊文綱射入罰球、林俊達內線得分，以21:19勝出、成為賽事冠軍。

「FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽」將於11月26日至27日假維園上演。賽事獎金達94萬港元，吸引世界排名前5的塞爾維亞Ub、塞爾維亞Liman、比利時Antwerp和拉脫維亞Riga參賽，其中不乏奧運和世界盃金牌功臣。香港方面，除以上兩支出線隊外，還有兩隊以外咭參戰，分別為泰那、奧斯汀、百德新里和文俊浩組成Team Hong Kong，以及朱亮、葉耀邦、劉振星和楊嘉駿組成Team HKG Island。