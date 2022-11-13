港超聯　理文作客反勝港會2比1

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）頭場，港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰理文。在1194名球迷入場支持下，港會憑汪雙財先開紀錄，但尾段卻被加維蘭、張憙延連入兩球，最終以1比2不敵理文。

港會今場盡遣強陣，門將費查、右閘積施利及中場温俊復任正選，今季首次擔正的福保羅，則與里奧、莊馬仕在前線攻堅。至於理文今場有徐宏傑刑滿復出，與余煒廉扼守中路，基華尼頓、艾華頓及加維蘭組成前線三叉戟。

今季首次主場出戰的港會，在球迷吶喊助威下表現十分落力，理文直至21分鐘才出現具威脅埋門，尾柱的基華尼頓接應艾華頓傳中，面對空門可惜中柱彈出。3分鐘後理文一次角球攻勢，迪高禁區內快射未能命中目標。「黃黑軍團」之後再接再厲，33分鐘艾華頓禁區外轉身突放冷箭，被門將費查橫身接實，半場兩隊踢成0比0。

易邊後港會換入汪雙財，馬上收到成效，48分鐘港會大腳斬前，汪雙財無人看管下射破袁皓俊十指關，為球隊領先1比0。落後的理文換入中村祐人、張憙延等加強攻力，78分鐘加維蘭禁區內被菲杜化踢跌，球證直指十二碼，加維蘭親自操刀被門將費查「捉到路」。不過4分鐘後，這名西班牙籍前鋒成功將功補過，禁區內勁射得手，為理文追成平手。補時階段張憙延左路推入大位後妙射破網，最終理文以2比1險勝港會。