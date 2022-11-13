港男花世界盃波恩站殺入8強　憾負「世界二哥」美國

香港劍擊隊積極展開新賽季，以江旻憓為首的女重於世界盃愛沙尼亞塔林站團體賽，以39比27輕取西班牙，可惜16強與法國激鬥至最後關頭，港隊以44比45僅敗。而男子花劍隊則於德國波恩站過關斬將，16強擊退以色列，躋身8強面對世界二哥美國，終以34比45告負，期間張家朗曾被對手Massialas Alexander不慎踏中腳掌，一度要出場檢查。

世界排名第7的香港男花隊，今日團體賽32強以45比28淘汰墨西哥。香港首兩席劍手張家朗、蔡俊彥擔綱，16強面對以色列打出氣勢，取得領先，其後派上新星梁千雨以及崔浩然上場，一路保持優勢，最終港男花贏45比31，晉級8強對美國。

8強同樣戰9回合，奧運金牌得主張家朗先上場，至落後0比2時被Massialas Alexander踩中，張家朗失衡倒在地上，幸好經過檢查後，無礙繼續比賽。不過美國隊一路佔得上風，其後蔡俊彥對Nikc Itkin亦苦無甜頭，雙方分別為世界排名第7及第8選手，完此回合後，港隊以6比10落後。亞青冠軍梁千雨被派落場，未能為港隊成功反撲，而崔浩然也在第7回合上陣，不過此後港隊被拉開10分，最終以34比45出局，無緣獎牌。

另邊廂，港隊女重於32強先派出佘繕妡打頭陣，取得2比0領先優勢，其後江旻憓對着Dana Raposo發揮出色，拿下8分令港隊大幅拋離，其後陳渭泠及朱嘉望輪流上場，一路保持領先優勢，而世界排名第6的江旻憓其後再出擊兩個回合，共拿下13分，連同她之前的8分，個人獨取21分，助港隊「埋齋」以39比27力挫西班牙而晉級，面對法國爭入8強。

稍事休息後，港隊與法國合演一場大激鬥，比分大部份時間在數分上落，開局時佘繕妡及江旻憓為港隊領前8比3，但其後該支三號種子隊還擊，追至21平手，Auriane Mallo於第6回合以6比4力壓江旻憓，形勢逆轉，至最後一局江旻憓守尾門，即使攻下10分，但仍未能收復失地，以一劍之差落敗。