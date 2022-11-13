希亞路終極預測！柏迪閃耀世盃　西班牙封王

今屆世盃破天荒於歐洲賽季的中途舉行，相信每一位有份參與的球員都會感到有點奇怪，但我肯定只要賽事正式展開，一如以往地，卡塔爾將會成為足球界的嘉年華國度。

談到今屆世盃誰屬，我認為今屆沒有一支超級大熱球隊，不過有幾隊都有機會高舉大力神盃。根據我的大賽經驗，你需要在整個淘汰賽進入最佳狀態，加上沒有主力球員受傷停問題困擾，同時需要加上一點運氣，最終就可登上冠軍寶座。

先由我祖國西班牙講起。西班牙是一支以老帶新的球隊，在教練安歷基帶領下穩打穩紮，去年成功打入歐國盃4強，現時陣中擁有多位實而不華的世界級球員坐鎮，必定是其中一支捧盃熱門，超新星柏迪，能否於足球殿堂的最大舞台上綻放光芒，令人期待。

衛冕冠軍法國，最近成績或許未如理想，但陣中擁有多位好波之人；至於德國正處於新舊交替期，其陣中的新世代球員表現令人眼前一亮，當中包括穆斯亞拿，我十分期待他的演出。

當你想起世盃，一定會聯想到巴西。雖然森巴兵團自2002年後便未嘗捧盃滋味，但陣中一直都擁有多位天才球員。我預期尼馬的表現將非常搶鏡，其隊友雲尼斯奧斯祖利亞於皇馬亦表現得十分之好，毫無疑問，巴西成為捧盃大熱絕對有理。

今屆將是美斯贏取世盃冠軍的最後機會。去年美斯成功帶領阿根廷取得美洲國家盃冠軍，他當然希望更上一層樓，而球隊在教練史卡朗尼的帶領下狀態甚好，自2019年中以來未嚐一敗，勇不可當。

講到最終預測，我認為今屆世盃冠軍，將不離西班牙、法國、巴西及阿根廷，我個人當然希望我的祖國西班牙可以繼2010年後，再次成為世盃盟主。

希亞路簡歷：

為西班牙國家隊披甲13年，上陣89場入29球。在其國際賽生涯，這名皇家馬德里名宿代表西班牙出戰5屆世盃，其中於2018年更以教練身份領軍。毫無疑問，他是西班牙國家隊及皇馬史上最出色及最成功的中堅。