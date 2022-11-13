港超聯　「窿窿」和標準流浪　東方聯賽繼續不敗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（13日）尾場，東方於旺角大球場迎戰標準流浪。結果有葉鴻輝撲出流浪12碼的東方，成功抵禦流浪比賽狂攻，最終雙方互無紀錄，東方就繼續保持聯賽不敗走勢。

東方主力黃梓浩今場第100次為球隊上陣，高素巴耶夫與馬高斯鎮守中路，孫銘謙及巴杜姆，與加盟以來表現出色的蔡立靖組成前線三叉戟。標準流浪方面，盧兆崎續任正選，「宜嘉就做」組合雙雙出擊，配合祖連奴及、劉智樂及重返正選大軍的簡古爾爭取入球。

力爭聯賽首勝的流浪，開局踢得主動，3分鐘，劉智樂放冷箭中柱彈出不遠，祖連奴再補中，可惜越位在先慘食詐胡。12分鐘，林嘉緯禁區外一腳遠射，考驗不到東方門將葉鴻輝。東方站穩陣腳後開始反擊，14分鐘，蔡立靖沿右路突破，推入大位起腳，射門被盧兆崎沒收。及後巴杜姆的射門亦告高出。

雙方其後繼續互有攻守，35分鐘，前場積極逼搶的梁振邦偷到基藍馬腳下球，可惜緊接的射門未能考驗盧兆崎。5分鐘後，流浪博到12碼機會，但操刀的盧均宜射門被葉鴻輝「捉到路」撲出。44分鐘，孫銘謙回後，巴頓姆窄位起腳又僅中網側，雙方半場互無紀錄。

換邊後，率先入局流浪好快製造出埋門機會，48分鐘，劉智樂傳中，祖連奴頭槌一頂，被葉鴻輝沒收。52分鐘，流浪角球攻勢，基藍馬接應二傳，門前起腳中柱彈出。

流浪及後換入林學曦和余在言，希望加強攻勢，東方則由黃皓雋入替。比賽後段，主動搶攻的流浪，一度令東方後防受壓，祖連奴的射門，被今場發揮出色的葉鴻輝撲出。最終雙方都未能取得入球，東方以0比0賽和標準流浪。由於港會同日不敵理文，東方亦成為聯賽唯一一支不敗之師。

賽後東方主教練盧比度（Chino）認為今場球隊表現僅屬中規中矩，對於最終和局收場，他表示未有過於失望：「我哋今日完全係有機會輸波，最後攞到1分係可以接受。」東方比賽後段形勢受壓，對此Chino指出球隊陣容調動空間不大，場上球員難免出現體能下滑情況：「我哋後備席有唔少年輕球員，但呢場比賽可能對佢哋嚟講太難應付，所以我可以做嘅調動唔多，呢個情況大家都知道，球隊唯有繼續努力。」

至於標準流浪技術顧問米路，賽後不忘稱讚對手門將葉鴻輝的出色表現，但同時認為今場踢得更主動的流浪值得全取3分：「我哋今場踢出嘅表現，係值得贏波，我哋全場都全力爭勝，製造出嚟嘅入球機會，係多過東方，雖然射失12碼，但之後都冇放棄，我對球隊表現感滿意。」米路承認球隊需要靠贏波去重拾信心，並認為今場表現，令球員見到需要改善的地方，以更好準備接下來的其他比賽。