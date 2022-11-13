英超世盃　曼城曼聯最多球員入選

世界盃就快開波，各隊陸續公布球員名單，英超各隊都有球員入選所屬國家隊，到時會去卡塔爾參賽，在已經公布名單中，最多球員入選係曼城，多達16人，曼聯排第2，有14人，曼市雙雄夾埋去咗30人。

英國傳媒統計，英超最多入選球員前7位球會：

1. 曼城 16人

2. 曼聯 14人

3. 車路士 12人

4. 熱刺 11人

5. 阿仙奴 10人

6. 利物浦及李斯特城 7人

曼城人腳鼎盛，全隊都係所屬國家隊主力，而且都係爭標份子，包括德國、巴西、西班牙、葡萄牙、英格蘭、阿根廷、荷蘭、比利時同瑞士，但缺點係呢班球星喺世盃搏殘，返到英超可能受影響。

曼聯冇份參加世界盃，但佢哋好多球員有份，今屆賽事入選人數多達14人，僅次於曼城，包括流量王C朗拿度同哈利馬古尼，依家仲多咗個雜技王安東尼馬菲奧斯，曼聯擁躉喺世盃不愁寂寞。

較為意外係利物浦，入選球員僅得7人，堤亞高艾簡達拿同羅拔圖法明奴都落選，迪亞高祖達有傷，穆罕默德沙拿嘅埃及冇份踢世盃，佢哋可以放心休息，對利物浦係好事。