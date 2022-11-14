C朗爆炸性專訪　狂插坦哈格：曼聯出賣我！

英超正式進入世界盃休戰期，曼聯球星C朗拿度周一(14日)突然作出爆炸性專訪，佢喺老友英國名嘴皮爾斯摩根嘅節目入面，破天荒公開狂數曼聯！C朗怒插領隊坦哈格「唔值得尊重」，強調自己心愛曼聯，但上季開始就有人想逼走佢：「曼聯出賣我！」

C朗因病缺席曼聯近2場賽事，喺即將飛去葡萄牙會合世盃大軍前，佢罕見上皮爾斯摩根主持嘅節目《Piers Morgan Uncensored》受訪，大談近2季出現嘅種種是非。C朗喺節目嘅言論極具爆炸性，直言重返曼聯嘅日子，無論係事業定係生活上都係「人生最困難時刻」，自己慘成曼聯戰績沉淪嘅「代罪羔羊」。

對於近2年同佢合作過嘅3名領隊，C朗對昔日隊友蘇斯克查表示尊敬，但對蘭歷克同坦哈格就非常不滿。C朗批評近年轉任足球顧問嘅蘭歷克：「如果你連領隊都唔係，點樣做曼聯領隊？我之前從未聽過佢個名。」對現任主帥坦哈格更毫不留情：「我唔會尊重佢，因為佢唔尊重我，如果你冇對我表現出尊重，我永遠都唔會尊重你。」

今年4月經歷龍鳳胎兒子夭折嘅C朗，表示今夏未有歸隊參加季前集訓，係因為3個月大嘅囡囡入院，佢想留低陪伴女兒，但曼聯竟懷疑佢講大話，令C朗覺得受到傷害。C朗表示：「曼聯企圖逼我離開，唔單止係領隊，仲有球會內其他人，我覺得畀曼聯出賣，佢哋搵我做代罪羔羊。我覺得有啲人唔想我喺曼聯，而且上季開始已經出現。」

C朗證實當年係因為收到費格遜致電遊說，先至決定重返曼聯，但返到嚟先發現曼聯多年來都冇進步：「自費格遜離開後，曼聯完全冇改革，進步係零。球迷應該知道真相，我想曼聯成功，所以我重返曼聯，但內部有好多問題，令球會未能去到曼城、利物浦，甚至今季阿仙奴嘅水平。」

卡塔爾世界盃完結後，1月轉會窗就會來臨，C朗表明如果曼聯希望徹底改革，佢願意離開球隊配合：「我愛曼聯，我愛曼聯球迷，佢哋一直企喺我嗰邊。畢加索曾經講過，創造之前先要毀滅，如果曼聯選擇由(毀滅)我開始，我冇問題，曼聯需要改變好多、好多嘢。」

C朗最後表示依家專注為葡萄牙爭奪世界盃冠軍，尤其係要為球迷而戰：「球迷係足球世界最重要嘅嘢，對我嚟講球迷就係一切，亦係我做今次訪問嘅原因，因為我覺得係時候講出自己心入面嘅諗法。」呢個訪問會喺英國時間星期三同星期四播出，普遍預期今次訪問之後，C朗將難以再為曼聯上陣。