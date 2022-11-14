加拿祖絕殺率曼聯贏波　阿根廷走寶！

周一(14日)凌晨英超休戰前最後一仗，曼聯憑18歲新星加拿祖喺93分鐘絕殺，作客以2比1力克富咸，14戰得26分升上聯賽榜第5位。加拿祖今季喺曼聯上陣機會增加，而且仲有出色表現，今年3月曾獲阿根廷國家隊徵召，可惜今屆世盃名單落選，隨時係阿根廷一大損失！

C朗因病缺陣，曼聯今次續用安東尼馬迪爾掛帥，14分鐘基斯甸艾歷臣近門射入，下半場富咸攻勢旺盛，迪基亞要作出連番撲救，但61分鐘終於頂唔住，走甩倒戈嘅丹尼爾占士被對方輕鬆射入。曼聯72分鐘同加拿祖入替冇乜表現嘅安東尼馬迪爾，去到補時3分鐘，呢位18歲小將接應基斯甸艾歷臣直線，高速入楔快腳射入，助曼聯贏2比1。

加拿祖入波後效法美斯嘅經典慶祝動作，除波衫向球迷展示自己嘅名字，呢位前鋒月初歐霸盃作客皇家蘇斯達一箭定江山，3日前英聯盃對維拉又交出2次助攻，今仗更加拎到首個英超入球，令球迷覺得阿根廷唔揀佢入世盃大軍係「走寶」。

曼聯領隊坦哈格賽後表示，世盃休戰期對加拿祖係一大考驗：「加拿祖要腳踏實地，依家有4個星期休戰，對佢嚟講係好危險，因為佢依家良好嘅節奏會被打斷，冇比賽可能會失去專注同投入，加拿祖要做嘅係保持近期嘅態度。」