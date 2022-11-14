平治巴西站包Ｑ　羅素奪生涯首冠淚灑當場　

英國車手羅素周日在聖保羅上演的F1巴西站賽事，經過71圈的爭逐後，這位24歲車手率先衝過終點，贏得個人生涯首個分站冠軍，並與隊友咸美頓拍住上為平治車隊在今隊首次「包Q」，羅素衝線一刻已經相激動，淚灑當場。

「當我衝過終點時已經開始哭了，這個實在令我印象深刻，兩行眼淚不停流，那一刻我想起家人、媽媽、女朋友、姐姐及他的丈夫、兄弟、爸爸及他的兩個孩子，全部都是跟我很親近的家人，我相信他們都有看這場比賽。」羅素以1小時38分34秒044率先衝線，贏得4年在世界一級方程式生涯的首個冠軍，同時也是F1史上第113位分站冠軍得主。

「想起他們(家人)我真是很激動，由父母昔日帶我參加高卡車開始，家姐、兄弟及女朋友在今季的支持，這個冠軍對我很大意義。」羅素回到車房後即與隊友兼7屆總冠軍咸美頓相擁，場面感人「這是一個開始....」羅素對未來充滿期待，而咸美頓今站亦為他協助不少，而比賽初段咸美頓與衞冕總冠軍麥斯韋斯塔本曾發生碰撞，最終韋斯塔本被罰5秒。

曾一度跌落第8的咸美頓今站最後獲得亞軍，兩位英國車手今季首度為平治車隊同站獲得首兩名，而法拉利的沙恩斯獲得季席，其隊友勒卡歷則獲第4，前世界冠軍阿倫素則駕着Alpine戰車獲得第5名。

F1下一站煞科，將於11月20日在阿布扎比上演。韋斯塔本已經鎖定總冠軍銜頭，目前以429分位居首位，然而第二位爭得激烈，經過今站後，法拉利的勒卡歷與紅牛的佩雷斯同以290分排名第二、三位，今站奪冠的羅素以265分排第四，爭總亞軍仍然有機。