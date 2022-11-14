七欖系列賽錯播國歌　港協暨奧委會強烈譴責

就有關港欖在南韓出戰亞洲七人欖球賽決賽決賽前播錯國歌事件，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）及香港欖球總會均於周一發出聲明，港協強調事件不能接受，並責成欖總需要作出深入調查及跟進。

港協暨奧委會表示高度關注此事件：「於昨天（2022年11月13日）知悉後已馬上向香港欖球總會（欖總）查詢及了解，得知欖總已即時向亞洲橄欖球總會（Asia Rugby）和國際欖球理事會（World Rugby）表達強烈不滿，並以書面形式作出投訴，要求嚴正跟進。昨日於南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓決賽中，大會於中國香港代表隊開始比賽前播錯與 2019 年「黑暴」及「港獨」示威有密切關連的歌曲，經欖總即時反映後，大會於賽後已重新更正並播出中華人民共和國國歌，欖總亦已接獲亞洲橄欖球總會回覆致歉。」

「港協暨奧委會對亞洲七人欖球系列賽大會安排出錯及其初步解釋表示詫異及不能接受，並已責成欖總需作出深入調查及跟進，以避免同類事件再次發生。國歌是國家的象徵，奏唱國歌是莊嚴而不容貶損的儀式，香港運動員代表中國香港作賽，維護國歌尊嚴是應有之義。」

至於香港欖球總會對此也表示強烈不滿，並已收到導致此事件發生的完整解釋。欖總接受這是人為錯誤所致，但這個錯誤仍然是不可接受的。香港欖球總會對此事件表示深切關注和遺憾。欖總表示亞洲欖球總會已表達誠摯的歉意，並保證不再有同樣情況發生。

香港隊期待於 11月26及27日參加在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽最後一站。

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