香港男籃亞盃外獲勝　趙永良：年輕球員有進步

香港男子籃球隊上周末在印度出戰2025亞洲盃外圍賽預賽，對新加坡及關島取得一勝一負，以小組第2晉級明年2月舉行的次階段賽事，教練趙永良滿意球隊整體表現，大讚年輕球員有進步。港隊自2017東亞錦標賽後再贏FIBA賽事，楊睿騏讚揚球隊鬥志旺盛，爭勝決心強大：「希望讓大家見到，我們好有誠意！」

港隊於印度賽事派出較年輕陣容出戰，分別以64：67僅負關島，74：50大勝新加坡，教練趙永良對於球隊表現感驚喜：「今次是很好的機會讓年輕球員吸收國際賽經驗，新陣容有不少驚喜，舊將胡卓斌很大進步，展現出內線經驗和統治力，阿卜（卜聿揚）也是好的，但仍需累積更多經驗。梁嘉顯第2場很快作出調整，許烜行落到場很放膽，葉耀邦亦做足本分，防守上見到他有進步。」趙Sir透露，為備戰明年2月的次階段賽事，港隊將向籃總申請一月出外集訓，望以更佳狀態爭取佳績。

有份客串劇集《季前賽》的趙永良在劇中亦是一名港隊教練，他笑言因不習慣面對鏡頭而表現生硬：「有點緊張，NG了兩次，不過導演和劇組都很照顧我。今次最意想不到是我、梁振雄和蘇伊俊這個『飛鷹三代』組合能一起合作，而且好開心重遇很多昔日街場之友。」他喜見籃球近期成為港人焦點：「我們都有重看903 All Star籃球賽，見到很多人入場看比賽，有這些活動炒熱籃球氣氛都是好事。」

原本香港籃球總會以準備不足為由棄戰預賽，但經球員多番爭取，最終港隊重新參賽，香港東方後衞楊睿騏說：「這是我2018年入選港隊以來首場國際賽勝利，想藉著成績證明，我們真的好有誠意，好想代表香港打比賽。」這位香港東方後衞自覺心態變得成熟，面對外國球員不再感到緊張，期待次階段賽事為港增光：「難打，但都會盡力。賽季結束後，我們有頗長準備時間，相信大家能夠保持狀態。」