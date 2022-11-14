【女足粉絲團】標準流浪破冠忠南區不敗身

賽馬會女子足球聯賽(甲組)上周末休戰，但就安排了4場(乙組)賽事，當中包括冠忠南區對標準流浪的前列大戰。結果，標準流浪憑羅安琪梅開二度，以及劉珈希的入球，以3比0擊敗對手，開季以來3戰全勝。

雖然冠忠南區和標準流浪尚未在港超聯交鋒，但兩隊的女子隊率先在(乙組)聯賽碰頭，上季聯賽腰斬前在(乙組A)5戰全勝兼攻入21球的冠忠南區，今季持續強勢，開季頭3場全勝兼喪入17球。標準流浪開季首兩戰同樣向對手「派蛋」，其中主力射手羅安琪弗爆，連續兩場均有斬穫。故兩軍周六(12日)晚在賽馬會香港足球總會足球訓練中心4號場相遇，普遍預期會合演一場激戰，豈料最終卻出現了令人意外的戰果。

開賽初段雙方互有攻守，直至30分鐘，標準流浪憑一次罰球攻勢，由羅安琪於人群中跳頂，將劉珈希的傳送成功轉化成入球，打開紀錄。5分鐘後，輪到劉珈希發威，她接應張家茵直線後扭過對方門將射入，將領先優勢增至兩球完上半場。

易邊後，落後的冠忠南區火力全開，標準流浪捱過一輪又一輪的攻勢後，張家茵於60分鐘交出一球致命直線，羅安琪不負所託，突破越位射成3比0，這亦是羅安琪今季的第5個入球。結果，標準流浪以3比0獲勝，與屯門、翱翔足球會和樂天，繼續在聯賽保持全勝。

【賽馬會女子足球聯賽 (乙組)】最新戰果

冠忠南區 0比3 標準流浪

樂天 1比0 HKJFL

黃大仙 3比2 熱火體育會

九龍木球會 1比1 油尖旺