史上最特別世盃　香港球迷飽眼福

今屆世盃決賽周星期日就開波喇！32路大軍雲集卡塔爾，爭奪球壇至高無上榮譽的「大力神盃」。今屆賽事被稱為史上最特別嘅世界盃，無論舉行時間、地點，以至參賽球隊都帶嚟驚喜，為球迷創造新鮮感。

奇景1

卡塔爾夠細 球隊唔使兩頭騰

●今屆係第二次喺亞洲舉行世盃決賽周，上次係2002年由日本同南韓合辦，換言之今次係首次由單一亞洲國家獨力主辦。東道主卡塔爾面積僅得11,581平方公里，只係北京嘅三分一，對於球隊備戰係好消息，因為免受舟車勞頓之苦。

奇景2

上演寒戰 打亂各大聯賽

●傳統上世盃決賽周安排於每年6至7月舉行，但今屆破天荒進行「寒戰」，11月下旬先揭幕，皆因卡塔爾夏季非常炎熱，平均溫度喺攝氏37度以上，7月更高達41度，完全唔適合比賽。為咗球員身體着想，惟有打破傳統改喺冬季踢，歐洲各大聯賽及盃賽亦因此被中途打斷，對各大球會今季爭標絕對係一大考驗。

奇景3

食飯時間開波 香港球迷飽眼福

●時差方面，卡塔爾只係慢香港5小時，大部份比賽安排喺香港時間晚上12點前舉行，當中唔少分組賽更加喺黃昏6點同夜晚9點踢，今屆第一場9點波就係21日英格蘭對伊朗，香港球迷可以一邊食晚飯，一邊睇波，相信有助帶動睇波熱潮。

奇景4

最弱主辦國 揭幕戰幾乎冇份

●主辦國卡塔爾係32支球隊當中，唯一首次出戰決賽周嘅球隊，因而被外界指為「最弱東道主」。佢哋首仗對厄瓜多爾，就曾經因為「戲碼太弱」被安排喺較後時間舉行，好在最終都重新成為揭幕戰，總算保住主辦國嘅面子。

奇景5

冤家路窄 3雄連續兩屆同組

●巴西、瑞士、塞爾維亞繼上屆後，今屆又抽埋同一組，對於預測邊隊出線甚有參考價值。巴西上屆分組賽取得2勝1和，包括打和瑞士同擊敗塞爾維亞，以首名出線。瑞士以次名出線，最關鍵係以2比1擊敗塞爾維亞，今屆會唔會歷史重演，出現翻版賽果？大家拭目以待。

奇景6

最後探戈 兩大球王爭加冕

●兩大球王C朗同美斯已經分別37歲及35歲，今屆極可能係佢哋最後一次出戰世盃決賽周。美斯曾於2014年帶領阿根廷殺入決賽，可惜不敵德國，希古恩單刀失機成遺憾。至於葡萄牙已經擺脫C朗「一人球隊」嘅污名，有力染指錦標，呢對球壇天子驕子力爭一圓世盃冠軍夢，加冕為千古一帝。

奇景7

改辦阿拉伯盃 為場地熱身

●過去5屆世盃舉行嘅前一年，東道主都會舉行洲際國家盃作為預演，但呢項賽事喺2017年後已經停辦，卡塔爾上年11月底改為舉行阿拉伯盃為場地「熱身」，參賽球隊變成西亞及北非國家，最終由冇得踢決賽周嘅阿爾及利亞擊敗突尼西亞奪冠，卡塔爾則獲得季軍。