港超聯將帥拍檔講世盃　謝德謙Ricky冠軍各有心水

還有數天，2022年卡塔爾世盃決賽就拉開戰幔，作為香港球迷，想安坐家中享受一場場好波，專業評述絕對是重要一環，其中港超聯球隊冠忠南區將帥謝德謙及鄭兆聰（Ricky），將會齊齊擔任NowTV世盃評述員，為球迷講解精彩賽事。不過，對於今屆王者誰屬，兩位足球人卻各有心水，到底誰能笑到最後？還看他們的詳細分析！

睇淡哥斯達黎加 迪迪自我救贖撐巴西

鄭兆聰兒時曾在哥斯達黎加生活，對美洲球隊自然比較留意，過往已擔任過多屆大賽評述工作的他，談起對自己印象深刻的世盃，似乎都離不開哥斯達黎加：「2002年韓日世盃，哥斯達黎加同中國同組，嗰場波係比較特別，因為我係喺現場睇；跟住就係2014年，因為嗰次係我哋（哥斯達黎加）歷屆成績最出色，成功打入8強，好享受嗰屆世界盃。」今屆分組賽哥斯達黎加要在E組面對德國、西班牙及日本3路豪強夾擊，Ricky直言不看好這支中北美洲球隊的出線形勢。

不過他就對南美洲勁旅巴西重奪冠軍寶座非常有信心，本身為港超球隊冠忠南區主教練的Ricky，更認為今屆大賽，會是「森巴軍團」主帥迪迪自我救贖的最後機會：「迪迪帶咗咁多年其實都試過失敗，包括2018年世界盃，同2021年美洲盃以東道主身份決賽飲恨輸畀阿根廷，佢都仲有得教係好難得，佢對球員好熟悉，希望佢哋入到決賽兼捧盃。」

破天荒季中開戰好壞參半

有別於歷屆賽事，卡塔爾世盃將會是有史以來首次於11月舉行，意味賽事將在歐洲主流聯賽季中進行，這個決定成為今屆賽事其中一個爭議點，Ricky指出賽前陸續出現有球員因傷要無緣賽事的消息，認為球員出現傷疲情況在所難免：「見到歐洲同埋南美洲一啲球隊，應該就唔會有太多時間休息，球會賽停咗就好快要再比賽，好多球員過去幾日都受傷，要睇到時邊隊際遇好啲。」雖然如此，但Ricky指出現階段未能判斷有關安排孰好孰壞：「球員未必會去到季尾咁踢到好殘；呢屆決賽周啲波可能會好睇啲，我認為入波會比上屆多啲。」

球員大熟大勇堅持追捧三獅兵團

冠忠南區門將謝德謙，近年也為足球評述，相信球迷不會對他的聲音感陌生，「阿謙」對於以評述員身份參與世盃相當興奮：「我由細到大都鍾意足球，但以前純粹以觀眾身份睇世界盃，依家就將呢項賽事融入自己嘅工作，又可以同其他評述員交流，當中學到好多嘢。」談到評述賽事的得着，「阿謙」直言能夠從中了解外國門將如何為比賽作準備：「每場比賽開始之前，鏡頭會影住守門員點樣熱身，我就了解到門將嘅熱身流程，自己都可以將呢啲知識帶到球會甚至訓練小朋友。」

今屆決賽周各支隊伍實力接近，在云云列強當中，「阿謙」較看好英格蘭：「英格蘭上屆踢得幾好，嗰班後生仔應該會有成績。」「阿謙」作為門將，在世盃自然十分留意各隊「門前守護神」的演出，尤其一些日常較少關注的國家：「世盃有樣嘢特別啲，就係會見到平時少接觸嘅國家隊，例如非洲守門員未必好穩定，但反應同彈跳力好犀利。」

「正印」門將選擇要小心

他續稱比較好奇英軍領隊修夫基，會從比克福特，尼克普比及甸恩軒達臣中，如何選擇正選：「尼克普比近況唔錯，不過比克福特一直係國家隊正選，所以好想睇修夫基出邊個做正選，始終大賽要小心揀門將。」

本屆賽事一反以往在夏季舉行的常態，於11月下旬才揭起戰幔，本地賽事在世界盃期間都會繼續開打，不過「阿謙」透露公司會按他們的賽程編排工作時間，因此不會對準備比賽構成阻礙，自己亦已習慣這種生活：「我係第6、7年講波，身體已經適應呢個節奏，作為球員，就選擇睇早場，唔好睇夜場。」