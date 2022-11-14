【有片】破紀錄！尼馬控停35米高空波

巴西周一(14日)播出最新一集綜藝節目，內容係尼馬及巴西國家隊挑戰高空控球，個波由無人機帶到高空落下，再由球員控停，結果尼馬成功控停35米高空落下嘅波，成班隊友上前慶祝，仲忍唔住爆粗添。

呢集節目由Domingão Huck主持，攝制時間係今年9月，當時電視台召集全體巴西國家隊成員，一齊挑戰控定由高空落下嘅足球，結果尼馬成功控停35米高嘅波，打破雲尼斯奧斯祖利亞喺2018年創下嘅29米紀錄，當時「小雲」仲未加盟皇馬，仍效力法林明高。

35米即係有幾高？如果一層樓有3米高，35米就超過10層樓咁高，我哋成日話個波飛到9樓咁高，依家尼馬已經超越咗呢句說話，應該改成個波飛到10樓咁高，而且仲畀佢控到落嚟。

呢集綜藝節目，當然係為巴西國家隊出戰世界盃前打氣，見到尼馬嘅高超球技，依家巴西亦人腳鼎盛，大家都對巴西抱有頗高期望，希望能第6度高捧大力神盃。