曼聯回應C朗事件　諮詢律師研究即時解約

C朗拿度日前作出爆炸性專訪，對曼聯班主、高職、領隊、前球員等瘋狂炮轟，曼聯官方周一(14日)晚上發出聲明，話要了解成件事情來龍去脈先再作回應。不過據英國傳媒報道，領隊坦哈格同球會高層已召開危機會議，包括諮詢律師團隊研究點樣處理，考慮引用「正當理由」條文將C朗炒魷，而唔需要作出任何賠償。

C朗接受皮爾斯摩根訪問嘅節目仍未出街，不過部份曝光內容已相當轟動，曼聯周一發聲明表示：「球會留意到媒體報道關於C朗嘅訪問，我哋會先了解全部事實再作回應，球會依家專注準備下半季賽事，延續領隊、球員、職員同球迷所建立嘅信心、團結。」

據英國《每日電訊報》消息，坦哈格已同班主祖爾格拉沙及總監、主席等高層、律師開會，商討點樣應對今次危機，「解約」就係其中一個重要議題。喺球壇同多間球會、球員、經理人合作嘅著名律師沙列文喺社交網分析：「經過呢次訪問，曼聯有足夠理據炒C朗，包括破壞合約誠信同令球會陷入不名譽。」

根據國際足協條例，球會同球員有權引用「正當理由」條文解約而唔需要承擔後果(賠償)，沙列文進一步指出，曼聯可以扣起支付C朗經理人佐治文迪斯嘅費用，甚至乎「玩嘢」喺解約之後，仍然以索償為理由繼續為C朗註冊最多30個月，令C朗無法去第2間球會比賽。

今次訪問鬧到滿城風雨，主角C朗周二(15日)就喺葡萄牙現身，同國家隊大軍練習備戰世界盃決賽周，C朗亦喺IG貼出同隊友合照兼留言話：「絕對專注於國家隊嘅工作，我哋團結一致，目標只有一個，實現所有葡萄牙人嘅夢想！」對今次訪問風波絕口不提。