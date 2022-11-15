祖高域爭6奪年終賽好開始　粉碎對手「世一」夢

爭取追平6奪ATP年終賽錦標的塞爾維亞球王祖高域，周一在都靈盡顯爭標決心，以直落兩盤6比4、7比6(7比4)力挫希臘名將西西帕斯，並粉碎了對手爭奪年終一哥的好夢。

今屆ATP年終賽兩大焦點，就是西班牙球王拿度爭取首嚐捧盃及祖高域試圖追平費達拿保持的6奪總決賽的紀錄，而前者周日在揭幕戰上先輸一仗，令他奪標夢添上難度；然而祖高域在小組首仗僅花1小時37分鐘已响頭炮，在紅組贏得關鍵一仗。

「首盤能夠打破他（西西帕斯）的發球局相當重要，那個破發令我信心大增，因為大家都彼此熟悉球路。」祖高域贏得此仗後，與西西帕斯的對戰成績已領先至10勝2負，而這一仗更令西西帕斯爭逐年終「世一」的夢想幻滅，因為他要在年終賽保持全勝兼奪冠，才能在「一哥」西班牙的艾卡華斯手裡搶到寶座。

至於35歲的祖高域則迎來美網後15場的第14勝，他上一次贏得年終賽冠軍已是2015年，而今屆更期望可以追平瑞士名宿費達拿的6屆捧盃紀錄。

同組另一場爭逐則由兩位俄羅斯球員內訌，雙方打足三盤，魯列夫6比7(9比7)、6比3、7比6(9比7)力壓前世界第一的麥維迪夫；魯列夫下仗將面對祖高域，爭逐此組首名位置。