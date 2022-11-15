WADA向CAS再上訴　俄花滑名將華莉娃面臨停賽

世界反興奮劑組織（WADA）就俄羅斯花滑女將華莉娃服用禁藥案，向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，意味着這位16歲冬奧代表面臨4年的禁賽處罰，將錯過米蘭2026年的冬季奧運會。

CAS周一發出聲明指就WADA的上訴已開始進行調查，以15歲之齡參加今年北京冬季奧運會的華莉娃，在比賽期間被查出去年12月的藥檢不合格，但藥檢結果在冬奧期間才公開，而當時華莉娃已為俄羅斯贏得花滑團體金牌，其後因受到禁藥事件影響，在單人滑出現嚴重失誤，最後這位金牌大熱得第4名無緣獎牌。

華莉娃當時已否認故意服藥，並指是誤服了祖父治療心臟的藥物，而俄羅斯反興奮劑機構雖然有進行調查，但對此事遲遲未有結果，並在早前公布不會對外公布有關華莉娃的調查結果及聽證日期，因為她是未成年。

然而WADA表示若俄羅斯於本月４日的最後限期未能為此案交待的話，WADA將會起訴到CAS，交由國際體育仲裁法庭處理。消息指CAS已展開審理情序，由三人組成的仲裁小組負責及安排聽證日期。

此外，WADA在今次的上訴中，更向CAS提出要求將華莉娃於去年12月起的成績均取消，當中包括褫奪她在北京冬奧的金牌，如果她這面奧運金牌被取消，美國隊將會補上團體金牌；而華莉娃亦可能面臨四年禁賽的處罰，意味着無緣4年後的冬奧會。

據以往的禁藥案處理，國際體育仲裁法庭的判決基本都是最終結果，而且非常有約束力，如果運動員要再上訴，只能於30日內向瑞士聯邦法庭提出。