賽程壓縮傷病多　世盃慘慘豬12人

今屆世盃史無前例喺冬季舉行，搞到歐洲球季賽程要壓縮，增加咗球員體力負擔，真係搞出個大頭佛，唔少頂級球星及國家主力，因傷錯過呢個4年一度嘅盛事，真係傷身又傷心！

中場大腦開刀長抖

尼高路簡迪係法國捧上屆世盃冠軍嘅功臣，但近兩年不斷出現傷患，特別係今季情況惡化，於8月英超為車路士上陣對熱刺一役大腿受傷後，休息超過1個月後復操，點知上月操練時又受傷，結果需要接受手術，長抖4個月。

尼高路簡迪以勤力跑動，瞻前顧後見稱，屬於車路士及法國隊嘅中場發動機，佢無緣世盃，對於法國爭取衞冕構成重大打擊，主帥迪甘斯都話，失去咗簡迪，感到好難過。幸好法國中場亦有唔少新星冒起，效力皇馬嘅22歲「1億歐元先生」曹亞文尼，應該係填補簡迪正選位置嘅最佳人選。

復操斷腳休養半年

韋拿杜姆今夏由巴黎聖日耳門轉投羅馬，希望爭取更多上陣時間，以最佳狀態迎戰世盃，但卻事與願違，呢位荷蘭國腳喺8月一次操練中受傷斷腳，需要立即做手術，長抖4至6個月。

韋拿杜姆技術全面，以往效力利物浦及荷蘭國家隊，都擔任重要角色，並不時射入重要入球，「橙衣兵團」缺少呢位中場大將，無疑削弱球隊爭取佳績嘅重要本錢，惟有靠法蘭基迪莊撐起中場線。另外，韋拿杜姆已經32歲，未必可以參加下屆世盃，或者從此告別呢項大賽，對於球員生涯亦係一大遺憾。

傷完再傷缺席整季

保羅普巴亦係法國奪上屆世盃冠軍主力，但呢位球星過去幾年效力曼聯期間，表現令人失望，經常受傷缺陣，今季重返祖雲達斯，以為可以重生，點知仲衰，7月季前操練期間，因為膝部受傷一直缺陣。普巴選擇唔做手術，希望趕及復出踢世盃，但上月復操時，卻整傷大腿，繼續養傷。

保羅普巴今季仲未踢過正式賽事，就算佢冇整傷大腿，亦未必有足夠時間操起狀態，依家傷完再傷，可以專心喺屋企睇波。值得一提，曾經爆出普巴請巫師向國家隊隊友基利安麥巴比落降頭，引發內訌傳聞，普巴冇份為法國踢今屆世盃，反而可能係好事。

提早收咧德軍折箭

迪姆華拿經歷兩季英超失意後，今季決定重返德甲RB萊比錫，就係為咗鞏固出戰世盃機會，而佢確實交足貨，各項賽事已為萊比錫入咗9球，包括近4仗入3粒，搵番對射門鞋。正當華拿重拾信心之際，喺歐聯尾輪對薩克達初段，畀對手踢到導致足踝受傷，立即退下火線，賽後更證實左腳足踝韌帶撕裂，2022年餘下賽事唔使預佢，可謂晴天霹靂，要知道華拿係德國主帥費歷克上年接手後成為麾下首席射手，依家冇咗佢真係堅頭痕。

阿列沙巴拿加

西班牙門將位置競爭激烈，強如迪基亞連入選大名單嘅機會都冇，28歲嘅阿列沙巴拿加近兩年喺車路士長坐冷板，原本都冇乜機會，不過今季突然重奪正選，並且有出色表現，正當以為佢喺世盃前及時「翻生」，點知又因為腳傷而緣盡決賽周，注定佢冇運行。

事實上西班牙領隊安歷基鍾情組織型門將，畢爾包嘅烏尼西蒙穩坐正選，同樣打英超嘅大衞拉耶同羅拔山齊士嘅用波能力亦獲賞識，阿列沙巴拿加如果想再挑戰國家隊席位，就要踢番同佢「世界最貴門將」相符嘅表現先得。

列斯占士

列斯占士係近年冒起嘅出色守將，喺車路士有穩定上陣機會，亦係歐聯、英格蘭歐國盃大軍一分子，但佢喺上月歐聯撞傷膝頭，經過治療後本來有望復出，不過領隊修夫基決定唔冒險而冇份入圍：「心碎！由我膝頭受傷嘅第1分鐘，就知道要踢世盃好抿水，但我覺得仲有機會，所以一直盡最大努力，祝英格蘭隊友好運，我會盡快回歸。」

最唔抵嘅係，佢嘅傷勢原本冇咁嚴重，但受傷後車路士竟然容許佢喺米蘭玩多一日，搞到傷勢惡化，懷疑係「醫療失誤」導致。

中山雄太

柏雷素爾出道嘅中山雄太，2017年當選日職最佳年輕球員，近年放洋歐洲，最初喺荷乙施禾利歷練，今季轉投英冠哈特斯菲爾德，上陣15場入2球，佢踢過日本多支青年梯隊及2019美洲國家盃，可擔任中堅及左閘位置。

由於老牌左閘長友佑都已經36歲，中山雄太被視為最佳接班人選，鐵定入選世盃大軍；偏偏喺世盃決選前夕，對新特蘭傷及右腳跟腱，瞓喺擔架時雙手掩面離場，其後球會官網宣布，中山雄太要緊急做手術，注定無緣世盃。

芝維爾

英格蘭喺世盃前出現後防傷兵潮，左閘芝維爾因大腿筋嚴重拉傷，被迫錯過今屆決賽周。芝維爾出擊力強，助攻力算英格蘭數一數二，不過易傷體質就局限佢嘅發展，上年歐國盃決賽周佢都有份入選，但入決賽過程都冇上過陣，領隊修夫基甚至寧願用布卡約沙卡客串左翼衞。

芝維爾今屆本來有機會上位，勞基梳爾歐國盃後狀態大跌，基爾獲加同列斯占士亦傷患纏身，令英格蘭閘位人手短缺，可惜芝維爾自己又唔爭氣傷得仲大鑊。勉強安慰嘅係芝維爾只有25歲，仲有機會再衝刺。

柏度尼圖

葡萄牙新星柏度尼圖係「地獄黑仔王」，呢位22歲翼鋒係葡萄牙重點栽培新人，2020年底成為葡萄牙首個「00後」國腳，佢亦喺國家隊處子戰入波，上位速度極快。可惜柏度尼圖喺狀態最好時刻，上年4月因嚴重膝傷要做手術，缺席歐國盃決賽周，原本諗住今屆世盃捲土重來，點知10月份因足踝重創，再次要接受手術長抖，同世盃決賽周講Bye Bye。

喺迪亞高祖達同樣缺席世盃下，失去柏度尼圖係雪上加霜，不過葡萄牙勝在前線人才濟濟，除C朗拿度之外，仲有拉菲爾利亞奧、祖奧菲歷斯等猛將，鋒力有保證。

盧施素

作為一名中場多面手，盧施素無疑係阿根廷不可或缺嘅重心，能勝任邊路及中路位置，具備創造力擅於交出致命一傳，處理死球有一手，更加係阿根廷主帥史卡朗尼麾下，傳波畀隊長美斯次數最多嘅球員，有佢分擔中場組織工作，令美斯唔使踢得咁辛苦。不過呢位維拉利爾中場於上月尾對畢爾包之役，因腿筋撕裂於初段已退下火線，原本想用保守方法治療，只係傷勢比預期嚴重，不得不做手術根治，意味住盧施素嘅世盃首騷，要再等多4年。

菲臘比古天奴

雖然近年發展麻麻，但上屆世盃有兩球進帳嘅菲臘比古天奴，仍算係巴西隊常客，由於唔想喺巴塞隆拿長坐冷板，上季季中毅然轉投英超中游嘅阿士東維拉博一博，希望確保入選參加世盃席位。點知佢喺上月尾對紐卡素時，整傷右腳大腿肌肉，需要休息6周，加上本身狀態一般，今季冇入波又冇助攻，原本視古天奴為後備奇兵嘅巴西主帥迪迪，喺「森巴兵團」人才濟濟下，最終決定唔揀佢，並未引起太大爭議。

迪亞高祖達

利物浦前鋒迪亞高祖達都幾黑仔，上季已斷斷續續咁受傷，今季開咧前亦因傷抖咗一排先復出，上月英超大戰曼城更正選披甲，表現唔錯，點知完場前佢突然按住右腳狀甚痛楚，仲要用擔架抬出場，佢亦心知不妙。

之後紅軍主帥高普表示，雖然呢位葡萄牙國腳唔使做手術，但小腿肌肉傷勢嚴重，需要再抖一段長時間，肯定趕唔切好番參加世盃，冇咗佢喺前線嘅竄擾，對葡萄牙同C朗嚟講，都係沉重打擊。