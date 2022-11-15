威廉斯出戰全英賽疑食物中毒：已經無晒「底底」

威爾斯名將威廉斯周一疑食物中毒，令他在全英桌球賽頻頻去厠所，就連「底底」都全部耗盡，最終首圈以3比6不敵卡克(Jamie Clarke)，爭取冠軍幻滅。

兩屆全英盟主的威廉斯開局僅5分鐘已經放下Cue棍直奔洗手間，「噢，他去了那裡，失蹤了！」評述員在直播時也「爆肚」兩句，然而在威廉斯5分鐘後重回戰場，還打出一桿70度，先贏一局。不過，這位前世界「一哥」的「肚仔」愈來愈唔聽話，如厠頻頻，最終都是難逃出局命運。

「那種感覺真是很差，我嘗試打好這場桌球賽，如果這不是大賽，相信我不會回來繼續。我由開賽時穿上了『孖煙囪』（底褲），到第三局我已好再沒有了，你應該睇到有兩條在垃圾筒，這是我的。」威廉斯講得輕描淡寫，但相信過情應該是幾痛苦及心煩。

「我原本練習唔錯，但今晩不能集中比賽，我發抖、手震，突然一局都冒汗，另一局又發冷，我很疲倦，我知道自己沒有機會，我知道今晚不能回家，因為坐車大約有20多個站，我要多留一晚，明天才能離開這裡（約克）。」威廉斯的出局造就了卡克首闖全英16強，將面對中國的丁俊暉。