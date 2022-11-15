【有片】C朗歸隊生人勿近！般奴驚咗佢

C朗接受名嘴Piers Morgan訪問震撼全球，葡萄牙集合期間，有片段流出般奴費南迪斯到場，準備同C朗握手時，兩人表情僵硬，氣氛尷尬。

C朗拿度近日成為焦點，因為佢接受Piers Morgan內容開始流出，稍後將有足本片段公布，講佢數臭曼聯詳細內容，全球哄動，曼聯發聲明回應指C朗違規接受訪問，並對球會造成損害予以追究，將罰款100萬鎊，彼此關係恐怕無法挽回。

呢段時間，葡萄牙國家隊開始集結，身為隊長嘅C朗拿度如常歸隊，準備第5次征戰世界盃，佢歸隊期間有專人拍攝，在網上流傳影片所見，般奴步入更衣室，先與好友撞拳打招呼，然後鏡頭一轉，見到C朗喺更衣室一角，般奴同C朗打招呼，而C朗亦伸出友誼之手，準備同對方握手問好。

從影片所見，般奴呢次打招呼態度頗為冷淡，兩人短暫交談，而C朗握手後表情僵硬，似乎有啲愕然，般奴亦快速離開冇再同C朗一齊。

影片雖然只有短短數秒，但訊息量大，專訪出街後，C朗變咗生人勿近，般奴似乎驚咗佢，畢竟般奴都係打緊曼聯，依家風頭火勢，明顯有心疏遠C朗，但兩人仍要在世盃並肩作戰，如果面左左，對葡萄牙爭勝絕非好事。