美國隊撐LGBTQ　世盃訓練場合現彩虹標誌

卡塔爾世盃呢個禮拜開鑼，美國隊周日出戰首仗會對住威爾斯，佢哋積極備戰之餘，周一還高調顯示佢哋對LGBTQ群體嘅支持。

美國隊喺佢哋嘅訓練設施同埋傳媒工作室，都放上以彩虹為主題嘅隊徽，設計以深藍色嘅英文字母USA(美國)下面有7條彩虹色嘅直條，係球隊2020年採取Be The Change倡議嘅一部份，以激發社會對此問題的行動。

LGBTQ嘅英文縮寫是代表女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者、疑惑者嘅英文首個字母組合，上述社群以彩虹旗為代表，但同性關係卡塔爾是非法的。美國國家隊教練Gregg Berhalter表示:「當我哋喺世界舞台上，當我哋嚟到好似卡塔爾嘅地方，重要嘅係讓人意識到呢啲問題，這就是Be The Change意義所在。我哋唔單止在美國，到國外都要關注呢個社會問題，卡塔爾已經有進步，但仍有進展空間。」

好多球員對於前往睇世界盃嘅球迷，在權利上表示憂慮，特別係LGBTQ個人及婦女，有關組織認為卡塔爾法律對佢哋有歧視。不過，美國隊發言人Neil Buethe就話，世盃期間球隊唔會佩戴彩虹臂章，但美國隊喺其他場合有機會的話，都會展示呢個精神。