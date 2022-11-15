坦哈格向曼聯高層提出：唔想再見到C朗！

英國《ESPN》報道，C朗接受皮爾斯摩根專訪內容曝光後，曼聯高層與領隊坦哈格緊急開會，會上坦哈格提出「唔想再見到C朗」，兩人關係正式決裂，C朗解約已成定局。

C朗專訪內容對曼聯極具攻擊性，其中一句更係衝住坦哈格而來，當中意思係「我唔會尊重坦哈格，因為坦哈格唔尊重我」，作風強硬嘅坦哈格當然唔會退縮，實行同C朗對着幹，當住高層面要踢走佢。

曼聯近日緊急召開高層會議，出席者包括班主祖爾格拉沙、行政總裁李察阿諾特、足球總監梅托等人，會上坦哈格強硬回應C朗言論，表示「唔想再見到C朗」，此言一出，曼聯高層只有兩個選擇，一係炒咗坦哈格，一係同C朗解約。

相信曼聯高層都識揀，就係揀坦哈格而放棄C朗。現時坦哈格對球隊改革開始見到成效，球隊上場絕殺富咸後排第5，保持爭前4機會，落後榜首阿仙奴11分，唔算太遠；至於C朗今季狀態大跌，踢畢今季完約，即時解約係最佳解決方法，就算唔再派佢上陣都只係白出半季糧，損失有限。