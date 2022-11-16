【有片】法國慘中衞冕魔咒　尼干古受傷緣盡世界盃

去片睇尼干尼點樣受傷

上屆世界盃冠軍法國再受傷兵問題打擊，進攻主將尼干古操練時，遭隊友卡馬雲加踢傷，經過檢查之後，正式確定無法為球隊參賽，成為法國第4位因傷無緣今屆世界盃決賽周嘅主力，莫非呢支歐洲勁旅中咗「衞冕魔咒」，將重演20年前分組賽出局悲劇？

25歲嘅尼干古效力德甲球隊RB萊比錫，被譽為僅次於基利安麥巴比之後，法國隊內最全面進攻好手。

呢位可以勝任中場及翼鋒嘅猛將，上季為RB萊比錫上陣52場入35球，今季踢23場亦入咗17球，其中聯賽佔12球，排德甲射手榜第1位，表現非常出色，原本以為能夠喺今屆世界盃大放光芒，點知未開賽，已遭自己友「摧毀」一切。

當時法國隊進行分組操練，尼干古同卡馬雲加爭波時，兩人短兵相接，尼干古遭對方踩中足踝，即時痛苦倒地，佢原本聲稱可以繼續參賽，但經過檢查後，法國足總發表聲明，證實呢位球星將缺席今屆世界盃，繼日前中堅派斯奴甘佩比之後，再有1位球員受傷退隊，預料主帥迪甘斯將會補選法蘭克福前鋒高路梅安尼，填補尼干古嘅位置。

法國此前已經有2位中場球星保羅普巴、尼高路簡迪因傷無緣今屆世界盃，加上一攻一守主力尼干古、派斯奴甘佩比亦受傷退隊，陣容實力受削減，不禁令人聯想起世界盃「衞冕魔咒」，就係近5屆衞冕球隊有4隊分組賽出局，包括2002年嘅法國，法國今屆殘陣出擊，恐怕前景唔樂觀。

近5支世界盃衞冕球隊成績

1998年冠軍法國 2002年分組賽出局

2002年冠軍巴西 2006年8強出局

2006年冠軍意大利 2010年分組賽出局

2010年冠軍西班牙 2014年分組賽出局

2014年冠軍德國 2018年分組賽出局