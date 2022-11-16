世界盃開波前　德國熱身賽騷哥利

世界盃前熱身賽，德國作客中東球隊阿曼。德國今場主要讓一班入選球員落場排練，勝負只屬其次，加上避免世界盃受傷，更會小心謹慎，德國今仗留力味濃，而且近8仗6次開2球或以下，入球細[2.5球]值博。(Now 633及618周四凌晨1時直播)

德國主帥費歷克上周點兵，最大驚喜是重召2014年世界盃決賽入球功臣馬里奧葛斯，以及17歲小將尤素法莫高高，不過在迪姆華拿及馬高列奧斯受傷落選下，德國攻擊重任將落在夏維斯、穆斯亞拿及湯馬士梅拿身上，預計今仗熱身賽點到即止，留待決賽周才開火。

直播表

周四1:00am 熱身賽 阿曼Vs德國

Now 633、618

周四1:00am 熱身賽 波蘭Vs智利

有線601、661台

周四3:45am 熱身賽 阿爾巴尼亞Vs意大利

有線601、661台

周四3:45am 英足盃 沙福特城Vs彼德堡

無綫myTV Super

周四3:45am 英足盃 禾京Vs牛津聯

無綫myTV Super