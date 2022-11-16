英國記者一條問題　伊朗主帥發火離場

世界盃決賽周未開波，已經充滿火藥味，伊朗領隊奎羅斯被1位英國記者問到帶領「冇人權國家」比賽，有乜感受時，呢位葡萄牙名帥立即發火，質疑對方問題有攻擊性，最後更加憤而提早離開記者會。

伊朗及英格蘭同屬B組，兩隊將於首輪交鋒，該名英國記者問奎羅斯：「你覺得代表伊朗呢種壓制女性權利嘅國家參加世界盃，真係好咩？」

奎羅斯立即火滾回應：「你係邊間傳媒？天空體育？你哋係私人機構，會畀幾多錢我答呢個問題，返去問你老闆，世界盃之後再來問我，如果出價高，我可能會答呢個問題。」跟住奎羅斯就提早結束記者會離開。

不過，奎羅斯亦表示尊重言論自由，伊朗球員有權喺世界盃舉行期間進行抗議活動。伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）上月因未戴好頭巾，被道德警察拘留後死亡，引起席捲全國嘅反政府示威，包括阿斯蒙在內嘅幾位球星都曾經公開支持示威者。伊朗傳媒報道，國家隊主帥奎羅斯喺點兵前，曾受足總壓力要放棄阿斯蒙等球員。

69歲嘅奎羅斯曾經執教葡萄牙國家隊、皇馬等球隊，亦做過曼聯助教，佢曾於2011至19年首度擔任伊朗主帥，今年9月回巢同伊朗足總簽4個月合約，月薪為5萬歐元，相信領軍踢完世界盃就會離開。