馬主騎練投入世盃熱潮！

卡塔爾世盃全城期待，除咗普羅球迷磨拳擦掌，準備為32支決賽周球隊打氣之外，香港馬圈無論練馬師、騎師及馬主一樣全情投入，迎接一場接一場嘅精彩大戰，想知道幾位馬圈中人睇好邊隊成為世盃冠軍？即刻去片！ 文：葉家亨

巴西荷蘭星味爆燈

「靚蝦女」馬主劉津津：今屆世盃我支持巴西同荷蘭，我本身係曼聯球迷，「紅魔鬼」啱啱呢個暑假簽入多位有質素「森巴兵」，例如安東尼馬菲奧斯、卡斯米路，同埋曼聯今年嘅新領隊坦哈格係荷蘭人，所以今屆世盃會支持呢兩支國家隊，一向我都鍾意同跟開巴西同荷蘭，依家會更加支持！

騎師蘇兆輝：我本身好鍾意踢波，巴西有「足球王國」美譽，今年世盃當然要大力支持我祖家巴西。「森巴兵團」擁有兩位數一數二嘅守門員，包括效力利物浦嘅艾利臣比加，同埋曼城門將艾達臣摩拉斯。我最鍾意嘅巴西球星，就係曾經效力車路士同阿仙奴嘅大衞雷斯，佢射罰球好勁。雖然佢今年已經35歲，年紀唔細，冇份入選決賽周嘅最終名單，但巴西有唔少球員都喺英超搵食，好似效力阿仙奴嘅加比爾馬天尼利、加比爾捷西斯，呢兩位球員今季表現好好，我對佢哋有信心。

「自勝者強」馬主陳國聰：

我本身比較鍾意英格蘭，原因係我比較集中睇英超賽事。至於世盃邊一隊捧盃，我就冇特別心水，簡單用效力歐洲5大聯賽嘅球員人數嚟統計，巴西最多，其次係英格蘭，所以用呢個標準來定斷，我個人睇好巴西。

英格蘭可破錦標荒

「桃花」系馬主曾祥顯：我同好多香港人一樣，最鍾意英格蘭，佢哋有好多具潛質嘅年輕球員，我個人最鍾意英文名同我一樣叫Harry嘅熱刺射手哈利卡尼，因為佢喺英超入球數量連續多季都達到雙位數字，希望英格蘭今年喺哈利卡尼帶領下，大踢爭氣波。

騎師希威森：我爸爸係英國人，所以我由細個到依家一直追捧英格蘭，我自己亦都擁有英國護照。「三獅兵團」舊年喺歐洲國家盃表現出色，球員都搏晒老命，最後打入決賽，但互射12碼輸咗畀意大利，差啲就可以第一次捧盃，我希望佢哋今年世盃有好表現。

練馬師羅富全：老實講，我都有一段時間少咗留意足球，所以若然問我捧邊一隊，我都唔太清楚目前邊個國家嘅足球實力最強。不過我以前係英格蘭球迷，所以我都係希望「三獅兵團」可以有好成績，但經常聽聞英格蘭成為大賽熱門卻倒灶，希望今屆世盃會好啲。

法德葡見慣大場面

練馬師高伯新：今屆世盃相信會頗為精彩，法國貴為上屆冠軍，今年陣容依然強勁，隊中唔少骨幹成員都有大賽經驗，始終有一定幫助。而隊內前中後三線不乏人才，仍然係奪標熱門。至於我祖家英格蘭都有唔少球星助陣，但同時傷兵亦唔少，就睇吓佢哋發揮成點。

騎師霍宏聲：我最鍾意葡萄牙，原因好簡單，因為佢哋有效力曼聯嘅C朗拿度。雖然C朗今季喺曼聯上陣機會唔多，但返到葡萄牙仍然係入球保證，呢屆亦好大機會係佢最後一次代表葡萄牙踢世盃，鍾意C朗嘅球迷千祈唔好錯過。

練馬師徐雨石：我一向係荷蘭球迷，捧咗「橙衫兵團」隊好多年，今次愛隊能夠再次打入世盃決賽周，當然要全力支持。不過，荷蘭一向都冇「大賽運」，如果要我投注今屆冠軍，我都係較為睇好德國同法國隊，畢竟兩隊大賽經驗豐富，陣容亦相當強大，容易交出好成績。