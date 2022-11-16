菁英盃　香港U23再遇傑志！今次幾比幾？

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「菁英盃」周三（16日）晚上演B組獨腳戲，傑志於旺角大球場夜戰香港U23。兩隊繼上周六於聯賽碰頭後再交手，「藍鳥」正選陣容派出趙聡悟、張廣然、曾以行及甘智健4位U22球員應戰，隊長黃洋今季首次擔正，與鄭展龍坐鎮中場，丹恩奴域及明加索夫等外援先列後備；香港U23方面，門將位置改由顏翱天把守大關，林樂賢、黎培基、鄧筵霑，及戴上隊長臂章的郭子堦負責中場組織，袁世傑於前線衝鋒陷陣。

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

11 沙根巴耶夫

19 黃洋 [C]

20 趙聡悟

23 佐敦布朗

24 顏卓彬

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

74 甘智健

99 潘沛軒

香港U23正選：

12 顏翱天 [GK]

2 張俊軒

3 李樂謙

7 袁世傑

8 鄧筵霑

11 郭子堦［C］

16 黎培基

18 嚴啟倬

19 林樂賢

22 陳潤潼

28 黎皚韜

傑志後備：

86 保羅 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧

7 明加索夫

9 丹恩奴域

17 米基爾

18 周緣德

27 江展民

75 戴子軒

77 費蘭度

90 袁振謙

香港U23後備：

1 龐焯熙［GK］

25 雲天樂 [GK]

4 宋紘毅

5 梁煒烽

6 李俊諺

9 何家智

10 羅曉聰

15 黃浩然

21 林智豐

23 何瀧浩

「菁英盃」周三（16日）晚上於旺角大球場上演B組獨腳戲，由傑志面對香港U23。兩軍5日內繼聯賽後再次交手，香港U23為報回大敗之仇，今場一定竭盡全力；而「藍鳥」同樣希望乘勝追擊，力爭各項賽事3連勝，精彩大戰一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時直播）

傑志上場聯賽大炒香港U23，總監兼主教練朱志光預計對方今場，或會繼續踢得守勢，但有信心可以再次撕破密集：「佢哋嘅球員淨係追住個波走，下半場一定體能下降，只要夠耐性不斷將個波傳快啲就可以，之後預咗隊隊都會咁踢，一定要克服同進步。」「朱Sir」續指「菁英盃」不會太在意賽果，反而希望年青球員可以放膽去踢，藉此吸收比賽經驗。

上場「菁英盃」對東方，為年僅20歲翼鋒張廣然今季首次正選上陣，他坦言強度比練習相差很大，認為自身表現未算太好：「體能消耗大，自己落場可以放鬆啲，唔好太拘謹，踢得不過不失啦。」今場面對香港U23，「廣然」目標有所斬獲，又提醒隊友不要輕敵。

香港U23上場聯賽面對傑志，上半場力戰下僅失1球，可惜最終大敗7球，主教練司徒文俊對球隊上半場的表現感「收貨」。今場在「菁英盃」再戰「藍鳥」，「司徒Sir」表示雖然對方有機會派出較多年輕球員上陣，但整體實力仍相當不俗：「就算佢哋派出幾個小將，但仲有其他高質素球員喺陣中，所以今場都唔易踢。」陣容方面，宋紘毅及何瀧浩有傷在身，今場上陣成疑。

中堅梁煒烽則相信，兩軍在「菁英盃」的差距會有所拉近：「對手要出3個年青球員，我哋就有好多『菁英盃』適齡球員，可能人腳上唔需要作太大轉變。」談到在短時間內，再與「藍鳥」交鋒，「煒烽」指會當作「重新開始」：「佢哋上場贏咗我哋，今場再次對壘，相信雙方會作改變，所以我會當係踢一場新嘅比賽。」

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