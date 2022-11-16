菁英盃　傑志收起主力　2球輕取香港U23

「菁英盃」周三（16日）晚上演B組獨腳戲，傑志於旺角大球場夜戰香港U23。結果傑志在收起丹恩奴域及明加索夫等主力情況下，憑沙根巴耶夫射入加盟後首個入球，以及比賽尾段顏卓彬的入球，以2比0小勝香港U23。

兩隊繼上周六（12日）於聯賽碰頭後再交手，「藍鳥」今場正選陣容變動頗大，派出趙聡悟、張廣然、曾以行及甘智健4位U22球員應戰，隊長黃洋今季首次擔正，與鄭展龍坐鎮中場，丹恩奴域及明加索夫等外援先列後備；香港U23方面，門將位置改由顏翱天把守大關，林樂賢、黎培基、鄧筵霑，及戴上隊長臂章的郭子堦負責中場組織，袁世傑於前線衝鋒陷陣。

傑志取得不俗開局，8分鐘，連續兩場正選出戰的沙根巴耶夫，把握香港U23後場控球失誤，禁區頂搶到球權順勢起腳破網，為傑志先拔頭籌，兼斬獲個人加盟傑志後的首個入波。早早領先的傑志，好快控制戰局，18分鐘，是日擔任箭頭人物的潘沛軒，推入禁區頂起腳，被顏翱天接實。

香港U23嘗試組織攻勢，但未能造成太大威脅，相反傑志攻勢依然凌厲。29分鐘，張廣然接應黃洋斜長傳，殺入禁區窄位射中網側。35分鐘，黃洋禁區外窩利起腳高出。傑志半場帶着1球領先優勢回更衣室。

易變再戰，香港U23率先換入羅曉聰加強中場企圖實力，但傑志繼續控制戰局。55分鐘，趙聡悟落底傳中，曾以行的射門僅中網側。1分鐘後，鄭展龍禁區頂左腳勁射中楣。60分鐘，潘沛軒接應直線形成半單刀，可惜射門斜出。

傑志及後換入江展民，並繼續衝擊香港U23防線。70分鐘，潘沛軒罰球直接射門，迫使顏翱天要作出飛撲。其後「藍鳥」開派出艾里奧與羅梓駿等球員。80分鐘，後備入替的李俊諺腳一遠射，未能威脅傑志門將王振鵬。補時階段，顏卓彬殺入禁區射入，為「藍鳥」埋齋。最終傑志以2比0擊敗香港U23，今季「菁英盃」取得兩連勝。