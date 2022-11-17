C朗患病缺席操練　世界盃之路亮起紅燈

葡萄牙球星C朗近期是非多多，數臭曼聯專訪出街後，震撼球壇，自己亦身陷危機之中，呢位37歲射手身體抱恙，葡萄牙主帥費蘭度山度士透露，C朗因為腸胃炎，缺席國家隊操練，並無法出戰周五(18日)凌晨熱身賽對尼日利亞。以C朗今季身體及精神狀況，可能影響踢世界盃嘅發揮。

C朗近期身體出現毛病，對上一次參加比賽，已經係11月6日英超為曼聯作客阿士東維拉，其後據報生病，缺陣紅魔鬼近2場比賽。

呢位球星返回葡萄牙國家隊報到後，雖然早前有參與操練，但當地時間周三(16日)又因為腸胃炎未能操練。葡萄牙領隊費蘭度山度士為安全起見，決定收起C朗，唔需要佢踢熱身賽對尼日利亞。

由於今仗係葡萄牙出戰世界盃前最後1場熱身賽，C朗未能上陣，等於失去1次同隊友磨合嘅重要機會，加上佢已經多日冇踢過正式賽事，狀態成疑，能否出戰11月25日凌晨葡萄牙首場世界盃分組賽對加納，亦存在暗湧。

葡萄牙原本已失去因傷落選嘅利物浦射手迪亞高祖達，如果C朗都唔踢得，勢必削弱球隊鋒線實力，令爭出線增添難度。葡萄牙身處H組，同組對手有加納、烏拉圭、南韓。