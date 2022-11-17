C朗專訪完整版上集　睇死年輕球員「短命」

曼聯球星C朗早前接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪，破天荒公開狂數曼聯，當時節目精華片段出街之後，令人嘩然。專訪完整版分開兩部份，喺英國時間周三(16日)及周四(17日)晚播出，其中C朗喺「上集」主力批評紅魔鬼年球員唔聽教。

C朗喺訪問中表示對於曼聯新一代球員好失望：「年輕球員對球隊唔在乎，佢哋冇爭勝餓渴感，總係唔聽人意見，雖然有啲人會聽，但大部份都唔聽，令我覺得好驚訝，我認為佢哋大部份人嘅職業生涯唔會長。」

C朗認為各大聯賽嘅年輕球員都有相同情況，好大程度上因為年代已經唔同，依家環境條件好，一切來得太容易，唔識珍惜，對於身體質素及精神力量嘅要求，唔可以同自己當年相提並論。

不過，C朗亦對其中3位曼聯隊友讚不絕口，包括葡萄牙同胞達洛治：「達洛治非常年輕，而且好有專業精神，相信佢會擁有好長球員生涯，利辛度馬天尼斯都係，卡斯米路亦係，雖然佢已經30歲。」

另外，C朗表示原本以為曼聯簽入查頓辛祖、華拉尼加上佢，球隊可以重上正軌，但卻事與願違，令佢感到震驚。