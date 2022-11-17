環島游首支全女班為慈善出力　10小時59分鐘完成壯舉

【特約報道】由現役香港游泳代表鄭莉梅及楊珍美率領的6人隊伍周二（15日）以接力游泳方式環繞香港島一周，最終她們以10小時59分鐘55秒完成45公里旅程，成為首支完成這個壯舉的女子接力隊。今次環島游挑戰將為慈善機構Splash籌款，給予低收入背景及其他有特殊需要人士免費習泳的機會，相當有意義。

近年有不少人挑戰香港島「環島游」，今次挑戰者陣容鼎盛，其中4人皆為現役及退役港隊泳將，包括：Hannah Wilson、Karen Robertson、鄭莉梅、楊珍美，以及美國退役田徑運動員柯麗（Claire Cormier Thielke）和時尚運動品牌AUTOPILOT創辦人李家彤。女將們周二凌晨3時於西環泳棚下水，以每人游半小時的策略，最終花了10小時59分鐘55秒完成。

今次活動為慈善機構Splash籌得超過93萬港元，慈款將用作為低收入人士、有特殊學習需要的兒童、外籍家庭傭工等提供免費游泳訓練。奧運代表鄭莉梅說：「能夠為慈善挑戰自己感覺很特別，之前有人以一己之力完成，真的很厲害，今天有些路程很大浪，幾乎不能前進，但每次有一人在游水，其餘的人都會在船上為她打氣，互相支持，總括來說是很有趣的體驗。」杭州亞運延至明年上演，Camille表示已為此積極備戰：「其實亞運宣布延期之後我一度迷惘過，但現在已決定繼續以這個大賽為目標，近月有去過法國訓練，希望提升狀態。」

另一港隊泳將楊珍美（Jamie）亦覺得活動充滿挑戰性，「凌晨下水時海面漆黑一片，我要靠著頭頂的小燈和救生艇的引導前行，非常緊張。」已轉為兼職運動員的Jamie表示，為保持狀態需在上班前練水，以及增加健身節數，爭取明年亞運參加資格。她稱希望藉今次活動為社會注入正能量：「我是受隊友Camille（鄭莉梅）的邀請而參加，作為短途泳手，今次也要跳出舒適圈，我自己很想讓更多人享受水中的樂趣以及游水帶來的心理益處，所以想身體力行為社會帶來一點點改變。」

6人當中僅李家彤（Antonia）非運動員背景，去年才學懂自由泳的她今次勇於接受挑戰，希望鼓勵更多人突破自己界限。為準備今次挑戰，Antonia特別訓練了兩個月：「我在跑山受傷之後學游水，覺得每次游完水都身心舒暢，所以很想大家都可以享受游水的益處。自己訓練了兩個月，每星期下海兩至三次，共游大約7.5至8公里。萬聖節當晚亦到赤柱訓練，第一次夜晚游水覺得好緊張，但這次經驗亦為慈善接力賽注入強心針。」45公里旅程中經過大浪灣、鶴咀等波濤洶湧的路段，對Antonia來說是極大考驗：「當時感覺就像在洗衣機中游泳，不斷被大浪拍打，好有挑戰性！我對自己說，繼續專注游，保持節奏就可以。最後在大家打氣下完成，真的好開心，可以說是人生最開心的一天！」