迪馬利亞2射1傳　阿根廷大勝5球顯霸氣

周三(16日)深夜國際熱身賽，阿根廷作客以5比0大勝阿聯酋，老將迪馬利亞射入2球及1次助攻，球王美斯、新星祖利安艾華利斯都有波入，火力全開盡顯霸氣，為出戰世界盃壯行色。

雖然係熱身賽，但阿根廷並冇手軟，開波17分鐘就打開紀錄，美斯單刀橫傳，由效力曼城嘅22歲前鋒祖利安艾華利斯射入，證明自己孭得起代表王牌射手嘅9號球衣。

跟住輪到迪馬利亞個人表演，先係凌空抽射入網，其後扭過門將射成3比0，呢位34歲翼鋒之後傳畀美斯建功，阿根廷上半場已經領先4球。換邊之後，阿根廷由後備上陣嘅祖亞昆哥利亞射入成5比0。

阿根廷今仗取得大勝，迪馬利亞表現最搶眼，佢今季加盟祖雲達斯後，經常受傷，一度令人懷疑能否參加今屆世界盃，佢今仗以2射1傳令球迷疑慮盡消。

至於35歲嘅美斯今場入1球及1次助攻，佢今年喺球會及國家隊合共上陣44場，射入28球及27次助攻，果然寶刀未老。

阿根廷已經保持36場不敗，只差1場就可以追平意大利創出嘅國際賽最長不敗紀錄。阿根廷屬於世界盃C組，將於11月22日首仗對沙特阿拉伯，之後鬥墨西哥、波蘭。