世盃列強熱身！今晚好波連場
2022年11月17日 14:00
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(Getty Images)
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世界盃開波前夕，列強把握最後機會踢熱身賽備戰，2支勁旅西班牙、葡萄牙分途出擊，
西班牙將會對約旦，至於葡萄牙鬥尼日利亞，但要留意葡萄牙球星C朗因為腸胃炎缺陣。
另外，2支出戰世盃的日本與加拿大正面交鋒。日本主帥森保一放棄愛將大迫勇也，以及士哥不斷的古橋亨梧，在前線缺乏支點下，經常於初段陷於苦戰，雖然近4仗取得2勝2和不敗，但其中3仗半場是互交白卷，可見「藍武士」表現慢熱。
另邊廂，加拿大有外流歐洲的約拿芬大衞及艾方素戴維斯助陣，不過艾方素戴維斯只是傷愈不久，僅僅趕及參加世盃，今仗應會避重就輕，留力世盃，側擊力受削，隨時悶戰一場，半場和不妨再追。(Now 633及618周四晚9時40分直播)
直播表
周四4:45pm 球會賽 FC悉尼 Vs 些路迪
無綫myTV Super
周四6:00pm 熱身賽 加納 Vs 瑞士
Now 633、618
周四9:40pm 熱身賽 日本 Vs 加拿大
Now 633、618
周五凌晨零時 熱身賽 約旦 Vs 西班牙
Now 633、618
周五0:30am 熱身賽 羅馬尼亞 Vs 斯洛文尼亞
有線601、661台
周五2:45am 熱身賽 葡萄牙 Vs 尼日利亞
有線601、661台