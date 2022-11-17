世盃列強熱身！今晚好波連場

世界盃開波前夕，列強把握最後機會踢熱身賽備戰，2支勁旅西班牙、葡萄牙分途出擊，

西班牙將會對約旦，至於葡萄牙鬥尼日利亞，但要留意葡萄牙球星C朗因為腸胃炎缺陣。

另外，2支出戰世盃的日本與加拿大正面交鋒。日本主帥森保一放棄愛將大迫勇也，以及士哥不斷的古橋亨梧，在前線缺乏支點下，經常於初段陷於苦戰，雖然近4仗取得2勝2和不敗，但其中3仗半場是互交白卷，可見「藍武士」表現慢熱。

另邊廂，加拿大有外流歐洲的約拿芬大衞及艾方素戴維斯助陣，不過艾方素戴維斯只是傷愈不久，僅僅趕及參加世盃，今仗應會避重就輕，留力世盃，側擊力受削，隨時悶戰一場，半場和不妨再追。(Now 633及618周四晚9時40分直播)

直播表

周四4:45pm 球會賽 FC悉尼 Vs 些路迪

無綫myTV Super

周四6:00pm 熱身賽 加納 Vs 瑞士

Now 633、618

周四9:40pm 熱身賽 日本 Vs 加拿大

Now 633、618

周五凌晨零時 熱身賽 約旦 Vs 西班牙

Now 633、618

周五0:30am 熱身賽 羅馬尼亞 Vs 斯洛文尼亞

有線601、661台

周五2:45am 熱身賽 葡萄牙 Vs 尼日利亞

有線601、661台