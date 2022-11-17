【港講J.League】強戰世界！日本世盃大軍名單大檢閱

講下講下，2022卡塔爾世界盃又到，賽事將於11月20日深夜上演。日本國家隊今屆就被抽進E組，同組有德國、西班牙、哥斯達黎加，堪稱係「死亡之組」，出線難度確係相當高。話雖如此，「藍武士」嘅備戰工作一直都無鬆懈，而監督森保一早前亦公佈了26人大軍名單，今日就同大家檢視下今次日本的世界盃軍團。

門將位置經驗豐富

今次入選日本大軍的3位門將包括川島永嗣（斯特拉斯堡）、權田修一（清水心跳）及丹尼爾舒密特（聖圖爾登），盡是經驗豐富之輩。自2010南非世界盃已經開始代表日本的川島永嗣，經驗毋庸置疑，但呢位39歲門神今季喺斯特拉斯堡卻從未上陣，狀態相當有疑點。

相反，權田修一同丹尼爾舒密特今季喺自己球會裡面都係首選門將，狀態不用懷疑，預料正選席位將由此二子爭奪。不過監督森保一近期似乎都係比較多起用權田修一把關，預料呢位33歲門將會以正選姿態幫日本喺世界盃把守獨木關。

後防線以老帶新

後防線人選方面，森保一沿用返佢上任以來的主要班底，老將如吉田麻也（史浩克04）、長友佑都（FC東京）、酒井宏樹（浦和紅鑽）、谷口彰梧（川崎前鋒）悉數入選。當然，為了彌補活力上的不足，伊藤洋輝（史特加）、板倉滉（慕遜加柏）、富安健洋（阿仙奴）依然有其立足之地。唯一較可惜的係中山雄大（哈特斯菲爾德）喺世界盃大軍名單公布後，於英冠賽事掛彩而退選，錯過出戰世界盃的機會。

除了上述球員，山根視來（川崎前鋒）呢位一直受到森保一重用的右閘亦有份入選，不過喺今次決賽周就要同經驗豐富的酒井宏樹、富安健洋爭位踢，要上位真係唔容易。

森保一喺今次後防線上的人選，坦白講可以話係驚喜欠奉，而今季狀態明顯下滑的吉田麻也繼續入選，希望呢位隊長去到卡塔爾可以趕及重拾狀態領導好防線。另外，左閘的老大哥長友佑都亦已經36歲，面對密集的世界盃賽程可能力有不逮，可以串演左閘的伊藤洋輝大可趁機上位。

中場實力活力兼備

日本現時有唔少國腳級人馬喺歐洲搵食，表現出眾的亦相當多，對於監督森保一來說呢個絕對係「幸福的煩惱」，因此今次日本的中場線可說是相當豪華，化學作用亦惹球迷期待。

墮後中場一環，喺德甲一直表現出色的遠藤航（史特加）當然係不貳之選，雖然之前因腦震盪而惹來退選疑雲，但經過史特加方面確認無礙已隨隊出發多哈，繼續為日本征戰。柴崎岳（雷根尼斯）雖然近年都只係喺西乙出戰，但佢的豐富比賽經驗一直被森保一視為瑰寶，今次有份入選亦不令人驚訝。

至於田中碧（杜塞爾多夫）、守田英正（士砵亭）今季喺各自聯賽裡面的表現亦唔需要多講，尤以後者喺歐聯賽事亦表現出眾，入選世界盃大軍名單亦相當合理。

攻擊中場方面，一直都係日本國家隊令球迷着迷的原因，喺今屆世界盃佢哋的陣容就繼續豪華。一眾頂級球星好似南野拓實（摩納哥）、久保健英（皇家蘇斯達）、鐮田大地（法蘭克福）的入選當然毫無懸念；另外堂安律（弗賴堡）同伊東純也（蘭斯）亦憑住今季喺德甲、法甲的突出表現贏得世界盃機會。當然，近期喺英超表現相當亮眼的三笘薫（白禮頓）亦逃唔過森保一的視線，穩佔日本世界盃大軍名單一席位，以三笘薫近期的出色狀態睇，佢好大機會成為日本攻擊線上的重要命脈。

雖然日本國家隊的中場線，從來都係被海外搵食的球員包攬席位，但監督森保一今次就徵召了早前喺東亞盃決賽周表現出色的左腳翼鋒相馬勇紀（名古屋鯨魚）加入世界盃大軍，似乎森保一都想利用呢個矮腳虎作為日本隊今次的秘密武器。

前鋒線睇重跑動能力

欠缺可靠射手爭取入波，從來都係日本國家隊成績未能更上一層樓的致命傷，今次森保一決定放棄古橋亨梧（些路迪）及大迫勇也（神戶勝利船），似乎亦明白到前鋒球員進行壓迫工作遠比取得入波重要，因此今次的人選亦以跑動力行先。

一般預期森保一會為日本採取單箭頭陣式，場上會以單箭頭配合中場線的翼鋒球員向對手進行迫搶，淺野拓磨（波琴）、前田大然（些路迪）向來入球能力都唔算係十分出色，但速度、氣量卻十足，兩人雙雙入選日本大軍再配合森保一的「跑狗」戰術，可說是相當合理。

另一入選的前鋒上田綺世（布魯日舒高），向來都係射手型球員，今季喺比甲亦已取得7個入波，預料佢喺森保一的體系入面會以後備殺手身份登場居多。至於替補中山雄太而入選的町野修斗（湘南比馬），雖然喺東亞盃決賽周有出色表現，但級數上似乎同世界盃賽事仍有距離，今次難得入選就當係一次好好的學習機會。

總括而言，今次森保一的大軍並冇為日本球迷帶來特別大的驚喜，入選球員好多都係熟口熟面，唯一令人欣慰的係今次算係有唔少喺本土聯賽效力的球員入選，可見森保一亦非常留意日職聯球員的表現。雖然日本今次被抽進「死亡之組」，出線任務可以話係相當艱鉅，但相信只要一眾球員可以踢出拼勁搏到盡，「藍武士」的球迷們一定收貨。

日本國家隊世界盃分組賽賽程（香港時間）：

11月23日 晚上9：00 vs 德國

11月27日 晚上6：00 vs 哥斯達黎加

12月2日 凌晨3：00 vs 西班牙

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