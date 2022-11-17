【東體爭議】4大猛將含冤落選　領隊有眼無珠

今屆世界盃缺少多位著名球星，有人因為受傷，亦有人由於所屬國家隊未能晉身決賽周，但最可惜係部份猛將明明狀態當勇，卻黯然落選大軍名單，不禁令質疑領隊有眼無珠。

數到「含冤」落選今屆世界盃球員名單，一定要提羅拔圖法明奴，呢位利物浦前鋒今季英超上陣13場入7及3次助攻，屬於今季英超入波最多嘅巴西球員，偏偏巴西主帥迪迪卻揀選另外4位效力英超球會嘅前鋒加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、李察利臣、安東尼馬菲奧斯，都唔要法明奴。

尤其係熱刺前鋒李察利臣今季踢10場英超都食白果，早前仲受傷，都可以入選巴西隊，令球迷更加替法明奴唔抵。

羅拔圖法明奴唯一比其他巴西前鋒輸蝕，係已經31歲，可能迪迪為球隊未來着想，所以棄用呢位老將。

另1位「含冤指數」非常高嘅落選球員，必定係曼聯門將迪基亞，佢近2季表現神勇，多次拯救紅魔鬼，但西班牙領隊安歷基卻一直冷待呢位32歲鋼門，寧願揀白禮頓門將羅拔山齊士、賓福特門將大衞拉耶。雖然迪基亞過去踢國家隊表現一般，但冇理由連26人名單都入到。

事實上，安歷基揀人準則一向備受爭議，除咗棄用迪基亞之外，亦將沙治奧拉莫斯拒於門外，遭到唔少球迷批評。雖然呢位中堅已經36歲，但今季擺脫傷患後，重拾水準，成為巴黎聖日耳門正選，老而彌堅，甚至更勝部份入選嘅西班牙後衞。

難怪西班牙球迷指有份入選嘅巴塞隆拿後衞艾利加西亞整體能力比唔上沙治奧拉莫斯一隻腳。

另外，阿根廷主帥史卡朗尼棄用曼聯新星加拿祖，亦令人感到可惜，呢位18歲翼鋒近期狀態大勇，11月初歐霸盃為曼聯一箭定江山擊敗皇家蘇斯達，英聯盃主場對阿士東維拉，貢獻2次助攻，上仗英超對富咸，更加補時入波，幫曼聯贏2比1，前途無可限量。

既然今屆世界盃各隊名單增加3席至26人，加拿祖應該值得佔1席，雖然未必可以踢正選，但起碼畀呢位新星去感受大賽氣氛，將來或者可以成為美斯接班人。

不過史卡朗尼卻寧願揀今季表現平庸嘅費倫天拿前鋒尼高拉斯干沙利斯，都唔要加拿祖，實在令人費解。