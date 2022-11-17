羅拔佬停賽3場　踢完世界盃「放大假」

巴塞隆拿上仗西甲以2比1擊敗奧沙辛拿，射手羅拔利雲度夫斯基及中堅碧基都食紅牌，西班牙足總調查後，宣布判罰「羅拔佬」停賽3場，碧基停賽4場。

由於碧基已經宣布掛靴，對佢冇影響，至於羅拔利雲度夫斯基坐3場波監，意味為波蘭踢完世界盃後，可以「放大假」休息，可能對於呢位34歲老將仲有利。

該仗羅拔利雲度夫斯基踢到31分鐘，拎第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，呢位前鋒離場時，向球證做出諷刺動作，被紀錄在案。至於坐後備席嘅碧基喺半場休息時，用粗口辱罵球證，即時換來1張紅牌。

西班牙足總認為2人行為惡劣，需要重罰，羅拔利雲度夫斯基被判停賽3場及罰款1,200歐元，碧基「惡行」更加嚴重，所以判罰停賽4場及罰款2,400歐元。

意味羅拔利雲度夫斯基將錯過巴塞隆拿未來3場西甲，包括對愛斯賓奴、馬體會、貝迪斯，所以波蘭踢完今屆世界盃後，羅拔佬有多啲時間休息。波蘭身處世界盃C組，對手有墨西哥、沙特阿拉伯、阿根廷。