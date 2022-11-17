希亞路小組全分析：日韓只能嘆籤運弄人

世盃之所以引人入勝，其中一個原因，是一場球賽由眾多不明朗因素所組成，分組賽只得3輪，4支球隊中僅兩隊能晉級淘汰賽，稍一不愼即面臨被淘汰的危機，因此，首戰對往後形勢格外重要。

先從A組說起。坐擁迪比、法蘭基迪莊及華基爾雲迪積克等猛將的荷蘭，將會是一枝獨秀，首名晉級16強冇難度。塞內加爾年初奪得非洲國家盃冠軍，當然希望在今屆世盃走得更遠。沙迪奧文尼及艾度亞文迪是陣中最重要的球員，可惜前者因傷上陣存疑，恐怕難以去到淘汰賽階段。至於另外兩隊，我認為有主場優勢的卡塔爾可秤先、爆冷取得次名晉級資格。

B組，英格蘭星光熠熠，挾上屆世盃殿軍及應屆歐國盃亞軍之名，毫無疑問是首名出線大熱。新星祖迪比寧咸於多蒙特表現突出，值得大家留意，我估計他們可去到8強甚至更遠。美國、伊朗及威爾斯實力相約，不過美國大賽經驗始終較豐富，故我認為他們可與英格蘭攜手晉級。

C組，阿根廷在美斯帶領下，將可延續球隊封王美洲的氣勢，取得C組首名出線資格。墨西哥在世盃表現一向有保證，對上7屆皆能進身16強，形勢上會比波蘭及沙特阿拉伯為佳，次名應無問題。

D組，我估計衛冕冠軍法國會在關鍵時刻重拾佳態，大有機會聯同上屆歐國盃表現出色的丹麥脫穎而出；澳洲及突尼西亞實力始終較弱，加上大賽經驗亦欠奉，難有作為。

我的祖國西班牙與傳統勁旅德國同處E組，這兩支奪冠熱門將會在第2輪正面交鋒。我認為西班牙及德國，實力遠超日本及哥斯達黎加，兩隊將可晉級16強。的確，日本是一支腳下功夫甚佳及戰術多元化的球隊，不過球隊的國際性大賽經驗始終稍遜，遇上西班牙、德國，只能嘆句籤運不佳了。

F組，克羅地亞經驗豐富，多年以來都在世盃舞台交出好表現，今屆是莫迪歷最後一次參賽的世盃，我十分尊敬他，希望莫迪歷能帶領「格仔軍」殺入淘汰賽。至於次名，我會選近年進步神速的加拿大，主將缺態的比利時、缺乏經驗的摩洛哥將會出局。

G組，5屆世盃冠軍巴西實在太超班，料可輕鬆以首名晉級，而我預計小組次名出線資格競爭會較激烈，瑞士曾於歐國盃淘汰法國，實力不俗，將可力壓喀麥隆及塞爾維亞晉級。

H組堪稱死亡之組，烏拉圭翼鋒費達歷高華維迪於皇馬的表現令人讚嘆，加上三位世界級前鋒蘇亞雷斯、達雲紐尼斯及卡雲尼，絕對有能力交出好成績。孫興民肩負大韓民國人民的寄望，可惜抽籤不佳，難阻星光熠熠的葡萄牙出線。

希亞路簡介：

希亞路為西班牙國家隊披甲13年，上陣89場入29球。在其國際賽生涯，這名皇家馬德里名宿代表西班牙出戰5屆世盃，其中於2018年更是教練身份領軍。毫無疑問，他是西班牙國家隊及皇馬史上最出色及最成功的中堅。