香港「猛籃」分享世盃心水

甲一賽季完結，一眾球員們終於可以「鬆一鬆」。即將開鑼的世盃全城矚目，這班「猛籃」當然不會錯過盛事，今次專程找來卜聿揚、葉耀邦、吳松峻、漢尼拔和方誠義，細說他們的世盃故事，並分享今屆心水！文：余樂詩

卜聿揚葉耀邦齊撐巴西

兩位港隊內線新星卜聿揚和葉耀邦，不約而同齊睇好巴西。「小時候覺得巴西踢得最好睇，特別欣賞他們的個人技術及小組短傳。」原來「阿卜」小時候最愛的球星是卡卡：「因為他靚仔又好波」。這位香港東方中鋒，坦言近年較少留意足球，但今屆亦會相約朋友睇波：「今年撐尼馬吧，因為他也是10號。」

留意李察利臣表現

至於葉耀邦從小亦是「森巴」擁躉，最愛「細哨」朗拿甸奴。這位南華前鋒同時是曼聯球迷，4年一度的世盃當然不會錯過。「巴西前線實力平均，我特別期待李察利臣的表現，至於巴西主要對手，應該離不開阿根廷和法國吧，今屆好像沒有一隊特別強，預料會相當緊湊。」「邦邦」說他的「足球之友」都已移民外國，故多數會待在家欣賞激戰。

資深球迷方誠義難忘巴治奧宴客

滿貫前鋒方誠義（阿Ga）從小就是足球愛好者，更曾跟隨名宿李健和受訓。由1994年開始已經看世盃的他，稱得上是資深球迷。4年一度的世盃為「阿Ga」帶來不少難忘回憶，1994年巴西擊敗意大利捧盃，他仍然印象深刻：「該屆世盃於美國舉行，我原本打算看決賽，但幾乎整場都睡着了，直到互射12碼才醒來，看到巴治奧射最後一球『炒飛機』。」

他的4歲兒子「洛文」同樣愛上足球，「阿Ga」表示會趁機與兒子一起睇波：「他很喜歡踢波，現在都有讓他上足球班。有時都會與他一同看英超，他也會問『幾時入球？』『哪隊贏？』之類。」

吳松峻愛漫畫期待日本踢好波

和很多香港男孩一樣，香港東方控衞吳松峻自小亦喜愛踢足球，正於歐洲旅行「充電」的他，接受本報電話訪問時大談世盃「心水」，「大佬」毫不猶豫即答：「日本！」原來他近期深受足球漫畫《青之蘆葦》的劇情感動，令他特別留意日本足球：「我欣賞日本隊有和世界睇齊、想贏世盃的心。」

吳松峻提到有「日本最強新人」之稱的三笘薰：「因為他速度和腳法兼備。」不過日本與德國、西班牙及哥斯達黎加同處「死亡E組」，「大佬」直言相當難踢，但深信日本會為球迷帶來驚喜。

漢尼拔支持祖國加拿大

加拿大時隔36年重返世盃決賽周，上季效力建龍飛馬的加籍中鋒漢尼拔（Big Jay）當然興奮：「加拿大近年進步很大，期待他們今屆的表現，Go Canada！」

加拿大小組首戰將面對比利時，「Big Jay」表示會看直播為愛隊打氣：「世盃是體壇盛事，我雖然不是足球迷，但都會觀戰，見到所有人團結起來為自己的國家打氣，感覺很奇妙。」漢尼拔與建龍飛馬完約後回加拿大與家人團聚，他表示下季去向仍未作決定，或會趁空檔嘗試其他職業聯賽：「要視乎經紀人的安排，希望下年有機會再見大家。」