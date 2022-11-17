10月份「最佳撲救」：標準流浪門將盧兆崎

藉10月8日(六)晉峰對標準流浪的「菁英盃」B組分組賽中，一次手腳並用的「3連救」，獲球迷投票選為Hanstti Soccer「10月份最佳撲救」的標準流浪門將盧兆崎，周三(16日)已收到由專人送上的的獎座和美食現金券。

今季與梁興傑輪流守護標準流浪大門的「兆崎」，於上述對晉峰一役選上陣，因下半場防線一次失誤，而獲得一次大顯身手的機會，先用腳閂出播磨浩謙的勁射，再將想補中的費利浦薩拒諸門外，最後再飛身將伍家揚的狂抽擋走。「好開心，因為第一次攞到每月最佳，對我嚟講係好大嘅鼓勵。嚴格嚟講，3個撲救入面冇話邊吓特別滿意，我一心只係唔畀對方射入，幫到球隊就好滿意喇！」「兆崎」回憶道。

談及今季目標，「兆崎」不消考慮便答道：「希望今季喺聯賽同『菁英盃』可以爭取到更多出場機會。」

「10月份最佳撲救」得主盧兆崎，除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座，以及由Lockeroom Dining送出價值500元的美食現金券外，還自動躋身季尾的總選。

【Hanstti Soccer每月最佳撲救】

8、9月份‧梁興傑（標準流浪）

10月份‧盧兆崎（標準流浪)