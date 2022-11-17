加碼！卡塔爾世盃獎金史上最高

即將舉行嘅卡塔爾世盃號稱「史上最昂貴世盃」，據報道，卡塔爾今次投入成本為破紀錄嘅2290億美元資金，球場、機場、酒店、商場、地鐵、公路，全部都係錢，連帶今屆獎金分配亦係史上最高，合共4.4億美元，冠軍將可獲得4200萬美元。

資料顯示，舉辦世盃成本不斷遞增，對上7屆數字比較，1994年美國世盃為5億美元、1998年法國世盃增加到23億美元、2002年韓日世盃兩國合共70億美元、2006年德國世盃為43億美元、2010年南非世盃回落到36億美元、2014年巴西世盃急增至150億美元、2018年俄羅斯世盃為116億美元。

今屆卡塔爾世盃成本竟高達2290億美元，等如俄羅斯世盃嘅19倍，遠超過多屆賽事總和，相當誇張，可見主辦方財力雄厚。

相比之下，今屆世盃獎金未見大幅提升，只係增加10%，今屆總獎金為4.4億美元，比上屆多4000萬美元，不過已經係史上最高，獎金分配如下：

冠軍 4200萬美元

亞軍 3000萬美元

季軍 2700萬美元

殿軍 2500萬美元

5至8名 1700萬美元

9至16名 1300萬美元

分組賽 900萬美元

另外，每支入圍球隊可獲150萬美元備戰費，參賽球員獎勵以每日為單位，每日可獲1萬美元，根據留喺卡塔爾日數而定，最高可獲37萬美元。