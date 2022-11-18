阿根廷雙星隱瞞傷患　世盃前退隊被逼變陣

距離世盃開鑼仲有唔夠3日，阿根廷開波前遇上大麻煩，足總周五(18日)宣布陣中2位前鋒祖亞昆哥利亞同尼高拉斯干沙利斯，因傷無緣出戰今屆賽事，有傳2人一直隱瞞自己受傷，令領隊史卡朗尼非常憤怒，國家隊被逼臨時變陣，立即補選安祖哥利亞同泰亞高艾美達頂上；美斯想圓世盃冠軍美夢，難度又再提升。

阿根廷喺周四(17日)唯一一場世盃前熱身賽，作客5比0大勝阿聯酋，祖亞昆哥利亞後備上陣有份入波，估唔到佢同尼高拉斯干沙利斯1日後就齊齊「世盃夢碎」。據報2位球星嘅傷患唔算嚴重，但史卡朗尼希望所有人都有100%狀態，阿根廷媒體Albiceleste透露，2人為免自己位置受到動搖，所以隱瞞輕傷嘅事實，令史卡朗尼非常不滿。

獲補選嘅安祖哥利亞今季喺馬德里體育會長居後備，而21歲嘅堤亞高艾美達就效力美職阿特蘭大聯，阿根廷嘅整體戰鬥力無疑受到削弱。更令人擔心嘅係，阿根廷嚟緊仲有再變陣嘅危機，左閘馬高斯阿古拿喺對阿聯酋嘅熱身賽受傷，將會進行檢查睇下可唔可以繼續留隊出戰世盃。

阿根廷喺世盃前受到傷兵困擾，保羅戴巴拿、迪馬利亞、基斯甸羅美路入選前都因傷缺席一段長時間，前鋒拿達路馬天尼斯亦因肌肉傷患缺席對阿聯酋嘅熱身賽，中場盧施素就因傷落選26人大軍名單。阿根廷首場分組賽係下周二(22日)對沙特阿拉伯，國際足協容許球隊喺第1場分組賽前更換大軍人選。