世界盃開鑼前爆出震撼傳聞，著名記者達哈(Amjad Taha)周四(17日)喺twitter大踢爆，指世盃主辦國卡塔爾用740萬美元，收買咗8名厄瓜多爾球員，內定揭幕戰會由卡塔爾喺下半場入波贏1比0。twitter擁有超過43萬追隨者嘅達哈，據報係英國中東研究中心區域負責人、戰略政策問題專家，有一定公信力，西班牙《馬卡報》、荷蘭《電訊報》等亦有轉載呢單爆炸性新聞。

今屆世盃揭幕戰周一(21日)凌晨展開，主辦國卡塔爾迎戰南美洲球隊厄瓜多爾，距離開波唔夠3日，權威記者達哈喺twitter爆料：「卡塔爾用740萬美元收買8個厄瓜多爾球員，要佢哋喺揭幕戰輸波(0比1，下半場入球)，消息獲5個卡塔爾同厄瓜多爾內部人士證實。我哋都希望呢單消息係假，我哋想透過公開呢件事嚟改變個結局，全世界要一齊對抗國際足協貪腐問題。」

根據足智彩依家嘅賠率，卡塔爾係揭幕戰被睇淡嘅一隊，主勝有3.35倍，厄瓜多爾贏波只有2.06倍，而卡塔爾贏1比0嘅波膽係7.25倍。

卡塔爾喺申辦2022年世界盃過程中，不斷傳出貪污行賄醜聞。卡塔爾喺2010年嘅投票入面以14比8擊敗美國拎到主辦權，22個投票者入面，有接近一半已被禁止參與足球事務，包括當時國際足協主席白禮達同歐洲足協主席柏天尼，白禮達早前亦表示當年將世盃主辦權交畀卡塔爾係一個錯誤。