拿度終止連敗　年終賽開齋為今季收官

西班牙球王拿度周四在都靈的ATP年終賽，以直落兩盤7比5擊敗挪威的魯特，迎來美網後的首勝，終止連敗，以勝利結束今季。

被列為首號種子的拿度，矢志要首嚐年終賽錦標，但小組開賽已迎來兩連敗，提早出局，周四在小組最後一輪賽事面對魯特重拾狀態，憑着37個致勝得分及首發達93%成功率，花1小時43分鐘取得今屆年終賽首勝，也是美網後首勝，終止4連敗，以勝仗結束今季賽事，但在小組僅得1勝2負仍無緣出線4強。

「我不斷保持訓練，或者是比賽不足、信心不足，這半年實在很緊湊，至少我能夠以一場積極的勝仗結束，這是今季最後一場正式比賽，對我很重要的，很開心取得勝利，我會繼續去贏其他強手。」36歲的拿度今季戰績輝煌，奪得澳網及法網兩項大滿貫，巡迴賽戰績39勝8負，對於這個年紀及「周身傷」的他來說可謂超額完成。

世界排名回升到第二的他坦言:「我不會再要求太多，兩項大滿貫，並且排名回升到前列，以我這個年齡能夠做到，對我很大意義；至於2023年我會正常地準備，保持正確的動力及態度，我會努力，我自己都很期待。」拿度稍後將會參加一些表現賽，並為明年１月的澳網作準備。